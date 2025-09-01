История «Халл Сити» часть 6 : 1954-1959

01 сентября 2025, 19:55

«Тигры» в предыдущие годы постоянно флиртовали с вылетом, но всякий раз спасались и надеялись наконец-то сделать шаг вперед. Поражение в первом туре сезона 1954/55 дома от «Лидс Юнайтед» не сулило ничего хорошего, но уже через две недели, после четырех побед подряд (две из которых — над «Линкольн Сити»), команда взлетела в тройку лидеров. Альф Акерман и Боб Кросби возглавляли атаку и забивали с легкостью. В матче с «Ипсвич Таун», выигранном со счетом 4:2, Кросби оформил покер. Казалось, что «Тигры» на ходу. Но, как это часто бывало, голы внезапно иссякли. В следующих 10 безвыигрышных матчах подопечные Боба Джексона забили всего семь раз и снова оказались втянуты в борьбу за выживание.Даже подписание в декабре бывшего нападающего сборной Англии Уилфа Мэнниона не смогло переломить ситуацию. А в марте стало еще хуже: прямой конкурент в борьбе за выживание, «Дерби Каунти», переманил к себе Альфа Акермана. Южноафриканский форвард ушел красиво, оформив дубль в своем последнем матче за «Сити». Эта победа оказалась единственной для «Тигров» в чудовищном 10-матчевом отрезке с февраля по апрель. Этот матч также стал последним и для Боба Джексона. Тренер, чья репутация после двух чемпионств с «Портсмутом» гремела на всю Англию, снова не смог оправдать надежд амбициозного клуба.

Эпоха Боба Броклбанка

Новым рулевым стал Боб Броклбанк, но его приход не принес мгновенного чуда. Летом разразился очередной скандал: Уилф Мэннион, который всего полгода назад возобновил карьеру ради «Сити», был дисквалифицирован Футбольной лигой за статьи о коррупции в английском футболе, написанные им во время своего недолгого пребывания вне футбола. Потеря 37-летнего ветерана не была большим ударом для команды на поле, но стала дурным предзнаменованием.Четыре поражения в пяти стартовых матчах сезона 1955/56 отправили команду Броклбанка на дно таблицы. Последовавшая за этим серия из двух ничьих и восьми поражений в десяти играх окончательно похоронила все надежды. Это была точка невозврата. Клуб подписал Стэна Мортенсена — легенду сборной Англии и звезду невероятного «Блэкпула». Но к моменту его прибытия в Восточный Йоркшир многочисленные травмы колена уже притупили его былое голевое чутье.Несмотря на это, Мортенсен не стал откладывать дело в долгий ящик. Четыре гола в первых шести матчах в черно-янтарной футболке принесли команде четыре победы. Но даже этого было недостаточно, чтобы поднять «Тигров» со дна таблицы. Мрачная перспектива вылета становилась все реальнее.В предпоследнем туре сезона 1955/56 ставки были высоки как никогда: поражение означало неминуемый вылет для «Сити», а ничья гарантировала повышение в классе их соперникам. Соперником в тот день была команда, которую возглавлял... Райх Картер. «Халл Сити» уступил дома «Лидс Юнайтед» 1:4, и, отправив свой бывший клуб в Третий дивизион, Маэстро вывел «Лидс» в Первый. Так, с горькой иронией, завершилось падение «Тигров» в Третий северный дивизион.

Возрождение из пепла

Вместе с Мортенсеном в конце 1955 года в команду пришли Билл Брэдбери и Дуг Кларк, которые подавали большие надежды в атаке. В сезоне 1956/57 это трио наколотило 46 голов в лиге (Кларк и Брэдбери — по 18), но, несмотря на бодрое начало, итог был скромным — лишь восьмое место. Сезон 1957/58 стал для «Халл Сити» историческим. Это была последняя кампания в рамках регионального Третьего дивизиона (Север) перед большой реформой лиг, и «Тигры» провели ее ярко, заняв 5-е место и уверенно обеспечив себе место в будущем едином Третьем дивизионе. Команда забила 78 голов, а Дуг Кларк и Билл Брэдбери на двоих наколотили 43 мяча. Особенно ярко «Тигры» выступали на своем поле, на «Бутферри Парк».Дуг Кларк оформил покер в победном матче с «Галифакс Таун» (5:2), а Билл Брэдбери — хет-трик в разгроме «Олдема» 9:0.На сцене также появился и молодой талант Колин Смит, заявивший о себе 11 голами в 13 матчах.И вот наступил сезон 1958/59. Несмотря на провальный старт (одна победа в семи турах и разгром 1:6 от «Саутгемптона»), команда Боба Броклбанка преобразилась. На протяжении всего сезона разворачивалась захватывающая дуэль бомбардиров. Колин Смит и Билл Брэдбери соревновались друг с другом в результативности. Смит унес с собой мяч после хет-трика в ворота «Борнмута» (5:3), на что Брэдбери ответил восемью голами в трех домашних матчах, включая дубль «Донкастеру» и по хет-трику «Мансфилду» и «Брэдфорду».К концу сезона «Сити» одержали 19 побед в 23 домашних матчах, забив в общей сложности 90 голов в лиге. Брэдбери и Смит внесли в этот улов 30 и 26 голов соответственно. Благодаря мощному рывку «Халл Сити» до последнего тура боролся за чемпионский титул с «Плимут Аргайл» и, уступив лишь одно очко, занял второе место. Этот результат гарантировал прямое повышение во Второй дивизион и стал заслуженной наградой за веру и терпение.