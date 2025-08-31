ЦСКА готовит ключевой трансфер лета. Выполняют просьбу защитника Дивеева

1756631124

Челестини запросил подписание опорного хавбека

Современные оборонительные полузащитники прошли путь от тафгаев к тонким диспетчерам. Опорники чаще играют как Хави с Иньестой, чем как Бускетс и Каземиро. Опорник нужен всем сильным командам, а новый тренер ЦСКА Челестини видит, что Кисляк и Обляков – атакующие футболисты. Им сложно вовремя возвращаться в опорную зону. Часто лишь один успевает в оборону. В результате соперники создают много моментов у ворот Акинфеева.

ЦСКА нужна молодая версия Пьянича, только для опорной зоны. Месяц назад Дивеев хвалил боснийца и отмечал его вклад в развитие Кисляка. Рядом с экс-игроком «Ювентуса» и «Барселоны» Матвей вырос в серьезного центрального хавбека. «Армейцы» не хотят сковывать развитие Кисляка, поскольку он хорошо ломает чужие линии и полезен в атаке. У Облякова похожий профиль, только с креном на другой полуфланг. Иван любит играть в атаке.

ЦСКА нужен опорник, и его нашли в португальской «Витории». У Томаса Ханделя португальский и австрийский паспорта. Судя по его полному имени, отец у него из Австрии, а мать из Португалии. Пятнадцать лет хавбек отдал «Витории», на взрослом уровне он играл только за этот клуб. За последние годы существенно поднялась трансферная стоимость футболиста: игрока оценивают в 13 млн евро, Бабаев из ЦСКА договорился о крутой скидке при переходе.

Возможно, «армейцы» выкупят лишь половину прав на футболиста. Тогда к 6 миллионам евро добавят солидные бонусы, если Томас заиграет на новом месте. В любом случае ЦСКА получает центрального хавбека, который действует по вертикали от опорной зоны до знаменитого футбольного места номер 14 – прямоугольника перед чужой штрафной площадью. Хандель связывает линии, у этого левши есть черты Пьянича, хотя отбирать мяч он тоже умеет.

Хандель перерос скромную «Виторию» Гимараеш

В юности Томас выступал за молодежную сборную Португалии, но там слишком большая конкуренция. Жоао Невеш вчера показал, кто будет основным центральным хавбеком команды Мартинеса в ближайшее время: хавбек ПСЖ сделал хет-трик, причем два гола забил в падении через себя. Также в Париже играет один из героев прошлого футбольного сезона Витинья. Хандель, разумеется, намного ниже классом, чем звезды победителя ЛЧ .

В родном клубе Ханделю было сложно развиваться. Дома Томас был окружен средними футболистами. В прошлом сезоне «Витория» заняла высокое шестое место в чемпионате Португалии, что автоматически привело к прощанию с ключевыми игроками. Например, правый защитник Альберто Кошта перешел в «Ювентус», а затем его передали в «Порту». Хандель может оказаться в ЦСКА , ведь его родной клуб решил заработать после успеха.

Несколько сезонов подряд «Витория» шла высоко в таблице, играла в еврокубках, так что Хандель получил международный опыт. Но чемпионат Португалии – открытая книга. Футболистам там играть легче из-за стиля. В РПЛ Томаса встретят, как плеймейкера ЦСКА Матеуса Алвеса – ударами по ногам. Хандель умеет действовать под давлением. Даже странно, что Томаса отправляют в ЦСКА , ведь он на контракте у серьезных посредников.

Люди, которые представляют его интересы, ведут дела Кайседо из «Челси», Диаса из «Баварии», Мендеша из ПСЖ и Инкапье, который на днях пополнил состав «Арсенала». ЦСКА связался с компанией, на которую работает почти 60 агентов. Целый конгломерат надеется в будущем отправить Ханкеля в топ-5, но сначала 24-летнего футболиста обкатают под руководством швейцарского тренера Челестини. Имя наставника приманило хавбека.

Приезд новичка влияет на позиции нападающих

Берут игрока под основу. Томас оставляет хорошее впечатление. Он классно контролирует мяч левой ногой, прикрывая снаряд от соперников. У Ханделя высокая точность передач. Полузащитник стал чаще перехватывать мяч, чем раньше, что объясняется его атакующей игрой. Обляков, Кисляк и Хандель могут меняться местами, а ЦСКА получит подвижный треугольник в центре поля. При этом пострадают тяжелые центральные нападающие.

Алеррандро и Мусаев не убедили нового главного тренера. Молодой белорусский форвард Шпилевский перешел на позицию «десятки», но если у ЦСКА будет три хавбека, то впереди сыграют Глебов, Алвес и Круговой. Челестини не уверен, что форма классических центральных нападающих подходит для основы. Алеррандро и Мусаев будут помогать, появляясь со скамейки. Умение Глебова и Кругового сместиться на позицию «девятки» тоже учли.

Матеус Алвес будет спускаться в середину поля, тогда ЦСКА перейдет от схемы «4-3-3» к «4-4-2». Такая модель помогает нагрузить соперников на флангах, а свободная позиция Алвеса уже приносила успех в прошлых турах. Тактически «армейцы» играют намного сложнее, чем «Витория». И это ещё один козырь Бабаева на переговорах с португальским новичком. Томаса убедили, что ЦСКА после свежих трансферов будет бороться за высокие места.