«Манчестер Юнайтед» вылетел от команды 4-го дивизиона. Но кошмар в Кубке Лиги – не повод расставаться с Аморимом

28 августа 2025, 12:50
Бруну Фернандеш
Перестройка не даёт плоды сразу.

Несогласованность в обороне

Понятно, что всё это будет звучать как оправдание вчерашнего кошмара, но несыгранность в линии обороны усилила эффект недонастроя. Манкунианцы ротировали состав к матчу Кубка Лиги, в атаке вместо Маунта и Мбеумо появились Диалло и Шешко, в центре поля вместо привычной связки Каземиро-Фернандеш использовали Майну и Угарте, в обороне тоже были изменения – 18-летний Хевен и 20-летний воспитанник «красных дьяволов» Фредриксон вышли в связке с дядькой-наставником Магуайром.

Первый тайм «Юнайтед» провёл сильно хуже ожидаемого. В поединке с командой из четвёртого дивизиона именно последние завладели инициативой до перерыва – к 30-й минуте уже горели 2:0 в пользу «Гримсби». Хозяевам давали достаточно времени и пространства для продвижения мяча, они уже на 12-й минуте нанесли первый удар в створ. Затем – 22-я минута и первый гол. Диалло в попытке отбора столкнулся с Угарте – оголилась зона, сразу пошёл пас в финальную треть. За три передачи «Гримсби» довёл до удара, Онана не смог прикрыть ближний угол.

28-я минута – заброс на игрока, которого опекает Хевен, Эйден проигрывает верх. Идёт сброс на форварда Камерона Гарднера. За ним не уследил Угарте, а Магуайр не успевал на подстраховку. Взятие ворот отменили из-за игры рукой. Уже спустя полторы минуты – суматоха в штрафной, Магуайра изолировали от верховой борьбы, Онана неудачно играет на выходе, а игроки «Гримсби» остаются втроём перед пустыми воротами – оборона МЮ буквально рассыпалась перед ними. Резюмируя, первый тайм в исполнении манкунианцев – полный кошмар.

Провал на фланге

Отдельно надо отметить, что игрокам «Гримсби» давали слишком много свободы на правом фланге. Диалло и Далот не всегда успевали запускать прессинг или разбирать игроков. Так и началась опасная атака на 12-й минуте. Тот же Диалло не успел накрыть заброс на 28-й минуте – повезло, что тот гол отменили.

Во втором тайме «Гримсби» мог доводить до разгрома – снова Диалло и Далот. Амад проиграл вингеру соперника в скорости, Диогу выдернулся и потерял позицию. Дальше – цепная реакция. В ту зону вбежал Эван Хоури, Магуайр отправился накрывать инсайда. Передача в касание – и Грин с мячом в штрафной без сопротивления отдаёт под удар.

Оборона «Юнайтед» рассыпалась как карточный домик, потому что «Гримсби» отдали правый фланг.

Проснулись в концовке

Поначалу «красные дьяволы» оказались в шоковом состоянии, поэтому и в атаке дела не шли, и в обороне были проблемы. Потребовалось время, чтобы забрать мяч под контроль. Ещё до перерыва провели пару акцентированных выпадов. Когда во втором тайме на поле появились лидеры – Бруну Фернандеш, Брайан Мбеумо, Маттейс де Лигт, – завязалась более конкретная игра в атаке. Тот же Брайан подавал на Хевена, тот не дотянулся до мяча. Потом отправил на завершение де Лигта – выше ворот. На 75-й минуте бил уже сам – тут-то всё и срослось. Притом, что Мбеумо появился на поле только на 46-й минуте, он помог «красным дьяволам» добавить в завершающей стадии.

В концовке перешли на навал, активно пользовались главным оружием на угловых – Магуайром. У Харри было два абсолютно идентичных момента с разницей в несколько минут. Оба раза он открывался под дальнюю штангу, но на 86-й минуте пробил в противоход – мяч заметался, в итоге вратарь его зафиксировал. На 89-й пошёл по той же траектории – только на этот раз отправил мяч в ближний. Это помогло сравнять.

Есть большие проблемы с менталитетом

Это видно и по старту сезона, и по игре Кубка Лиги, и конкретно по серии пенальти. Онана часто угадывал направление удара, пару раз погладил мяч, но сейв был только один. При этом манкунианцы шли без промахов. Всё было в их руках. Забивай пятый – и проходи в следующий раунд. То ли Кунья спижонил, то ли удар не получился – но в решающий момент МЮ дрогнул. И дальше андердог додавил.

Можно списать на случай, если бы похожие проблемы не всплывали ранее. Игра с «Арсеналом» вселяла оптимизм, но он быстро улетучился после 1:1 с «Фулхэмом». Тогда же Аморим намекнул, что причина упущенных очков – в области менталитета команды:

Мы забили гол, а потом забыли, как играть. Мы очень сильно хотим победить, это хорошее чувство. Но мы забили, а все наши игроки на поле подумали: «Теперь давайте удержим преимущество». Но я считаю, что в такие моменты мы должны начинать давить ещё сильнее.

А после вылета от «Гримсби» Аморим заявил:

При всем уважении, когда играешь против команды из четвертого дивизиона, то дело не во вратаре, а во всех. Дело в отношении, в том, как мы реагируем на соперника. Даже не имеет значения, отыгрались ли мы с 0:2 или нет. Дело в сигналах от команды по ходу матча. Особенно в начале игры.

Также он говорил, что из раза в раз видит те же ошибки, что такая игра – «это уже предел».

Рано ставить крест

Уже идут разговоры, что Рубена пора увольнять. Но для начала просто оцените масштаб работы, который проделывается для перестройки, на какой стадии коллектив. «Юнайтед» перестраивается на новую схему, привыкает к новым требованиям. Полностью изменился подбор игроков в атаке. И игра с «Арсеналом» показала, что даже на фоне претендента на титул «красные дьяволы» смотрятся уверенно. Мбеумо и Кунья интегрировались в команду, появился форвард – в перспективе Шешко должен закрыть эту позицию на годы вперёд.

Огромной проблемой была атмосфера в раздевалке, она тянется не меньше 10 лет. У команды за плечами два провальных сезона (предыдущий – вообще испепеляющий), на которые наслаивались конфликты. Эрик тен Хаг разругался с Санчо в разгар кризиса, при этом полноценно от вингера до сих пор не избавились. Прошлой зимой добавилась ситуация с Рэшфордом, летом – с Гарначо. Только кейс с Антони на их фоне получается относительно здоровым.

Кто за один сезон проделает такой объём работы и вернёт команду в топ-3? Если и есть такой тренер, в скандальный МЮ он точно не пойдёт. С «Гримсби» не провал, а провалище – но это фаза роста, которую необходимо пройти.

kovalev-barin
kovalev-barin ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:28
Де Хеа из клуба убрали абсолютно заслуженно. Да, Давид был долгое время единственным светлым пятном в МЮ. Но вспомните его последний сезон: ошибок было столько же, сколько и у Онаны. Поэтому расставание с ним было абсолютно логичным
lobsterdam
lobsterdam
28 августа в 23:19
Из кризисных умельцев только Конте и Тухеля знаю, но они не пойдут, это точно. Аморим уж больно темная лошадка, малоизвестная, ведь португальский чемпионат известен только как фабрика игроков на продажу за большие деньги.
zim289
zim289 ответ feruzbek rajapov (раскрыть)
28 августа в 16:59, ред.
Ну, при Моуре был лучший МЮ после САФа
Сульшеры и Мойесы — это мрак.
Жаль, МЮ скатился ниже Тоттенхэма и крепко закрепился на дне АПЛ
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ feruzbek rajapov (раскрыть)
28 августа в 16:52
Он уже очень вряд ли согласится снова работать в Манчестер Юнайтед.
112910415
112910415
28 августа в 16:52
Дайте тренеру поработать!
djaich
djaich ответ DXTK (раскрыть)
28 августа в 16:49
По сравнению с Аморимом, может быть, и не плох, но по отношению к затратам клуба и поставленным целям оказался несостоятелен. Выбирать из двух зол лучшее это стратегия не для клуба с претензией на топ-статус. Основная проблема в том, что после ухода Фергюсона, на поле от МЮ можно наблюдать лишь размазанную жижу, а не командную игру. Да, за счет личных качеств отдельных футболистов, причем не отличающихся психологической стабильностью, и брали определенные призовые места, но собственно выстроенного командного фундамента не наблюдается уже больше 10 лет. Как оказывается, тен Хаг и Аморим не умеют работать с кризисными командами, а уровень оказываемого им доверия предоставляется намного ниже, чем тому же Фергюсону, который брал в свое время МЮ, не выигрывавший ничего ни в ЧА, ни в Еврокубках со времен Мэтта Басби.
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
28 августа в 15:05
Всем привет надо вернуть Жозе Моуриню он всё исправит только он МОУРИНИЮ
Nenash
Nenash
28 августа в 14:41
Что-то Морган молчит. Видать, одобряет.. 🫢
DXTK
DXTK
28 августа в 13:12, ред.
Ну.....что тен Хаг то был не так плох по сравнению с Аморимом? помниться в первом сезоне сразу вышел в два финала национальных кубков из которых выиграл кубок Лиги, во втором сезоне дошел до 4 раунда кубка лиги в котором уступил Ньюкаслу, но выиграл кубок Англии, затем уже Аморим на его багаже допер до финала ЛЕ который и проиграл Тоттенхэму.
Но, а сейчас сразу вылет от первого соперника на турнире......из 2 лиги Гримсби Таун, который совсем недавно бороздил просторы конференции.......выбивает клуб АПЛ. Аморим явно идет на рекорды увольнять конечно не стоит.........самый главный приз португальца и МЮ впереди.....путевка в чемпионшип.....отличный трофей на полку дьяволов........

Аморим совершенно не подходит МЮ....... это еще было видно по прошлому сезону, когда МЮ существенно просел в чемпионате, а в добавок и финал проиграли ни кому-нибудь, а Тоттенхэму........ с португальцем похоже МЮ европы не видать...............

PS Главная ошибка тен Хага была это уход Де Хеи из ворот, вот по этому МЮ и качнуло резко вниз.....вратарская позиция с тех пор стало проблемой этого клуба, если Аморим этого не видет значит глупец..... вот Тер Штреген не нужен Барселоне так заберите себе достаточно крепкого вратаря.......немец хоть кипер уровня ЛЧ....... пусть он и с травмой. восстановится поможет......
