Чемпион без потерь. «Ливерпуль» справился с «Арсеналом»

1756670509

сегодня, 23:01

Подопечным Арне Слота пришлось терпеть и страдать.

С учетом нестабильности «Челси», пробуксовки «Манчестер Сити» и вечных приключений «Тоттенхэма» с «Манчестер Юнайтед» главными претендентами на чемпионский титул в Англии в начавшемся сезоне считаются «Ливерпуль» и «Арсенал». Они неплохо провели летнюю трансферную кампанию, им удалось достойно стартовать в АПЛ , пусть не без проблем. «Ливерпуль» свои две победы добыл при четырех пропущенных мячах, что для чемпиона как будто бы многовато. «Арсенал» не пропускал в двух турах, зато потерял нескольких игроков, в том числе Букайо Сака. Так что очная встреча «Ливерпуля» и «Арсенала» обещала интересную борьбу. Но ее дождались лишь самые терпеливые.

Перебдели

Первый тайм оказался весьма унылым зрелищем. Обе команды настолько преисполнились важностью противостояния, что решили сделать задачей номер один стремление не допустить результативную ошибку и не пропустить. Исходя из этой цели, они включили дефолтные настройки, заключающиеся в максимально плотной и насыщенной обороне, неторопливых вдумчивых розыгрышах, которые были просто «мертвыми» при соблюдении предыдущего пункта, а из активных действий предлагался только высокий прессинг в расчете на шальную ошибку кого-то под давлением.

При таких вводных на поле царил неспешный сумбур с отсутствием креативных решений в атаке. На две команды за творчество отвечал только новичок «Арсенала» Нони Мадуэке, который стабильно обеспечивал «канониров» их главным оружием – угловыми. Те, однако, не шли. Возможно, из-за того, что с фланга Нони их подавал Деклан Райс, привыкший делать это с другой стороны.

Так или иначе первый тайм завершился с шестью ударами у «Арсенала» и двумя у «Ливерпуля». В створ было лишь одно попадание – у «канониров». Весьма жалкие цифры для топовых клубов. Но в Англии такое случается, когда цена матча слишком высока, а на старте сезона победа кровь из носу не нужна – каждый, наверное, согласился бы на ничью в третьем туре с таким соперником. Стоит отметить, что «Ливерпуль» на «Энфилде» так беззубо в АПЛ первые таймы не проводил давно. В последний раз в октябре 2021 года в игре против «Манчестер Сити» «красные» дома за стартовый тайм нанесли еще меньше ударов – всего один.

Энергетический взрыв

Но всем известно, что может вскрыть такие игры. Конечно, гол. Чаще всего в таких условиях он приходит со стандарта или после какой-то вопиющей ошибки. В данном случае игру раскрыл незасчитанный гол, как это ни странно. Час матча прошел, и «Ливерпулю» удалась первая опасная вылазка на чужую территорию. Флориан Вирц сумел нанести удар, Давид Райя мяч отразил, но Коди Гакпо на него налетел, а потом в сутолоке Уго Экитике затолкал мяч в сетку. Еще Гакпо находился в явном офсайде, так что гол отменили. Но команды как будто проснулись благодаря этой вспышке – игра изменилась кардинально.

Впрочем, у этого изменения есть и другое возможное объяснение. В это же время вместо Алексиса МакАллистера на поле вышел Кертис Джонс, и структура игры «Ливерпуля» в центре поля изменилась. Джонс смог взять на себя часть нагрузки Райана Гравенберха и Флориана Вирца. Последний заиграл совсем по-другому, начав действовать между линиями и добавлять того самого креатива, которого час игры не хватало обеим командам – не считать же таковым «рельсовые» набеги Мадуэке на Милоша Керкежа.

В режиме открытого футбола сразу почувствовался дефицит остроты у «Арсенала». А вот «Ливерпуль» создавал уже серьезные проблемы у ворот Райи. Решить вопрос Микель Артета попытался выходом дебютанта Эберечи Эзе на левый фланг для уравновешивания активности Мадуэке справа, а также Мартина Эдегора для добавления своего креатива. Причем последний только залечил травму – но уж настолько Артета ощущал нехватку идей в атаке. И несколько интересных решений Эдегор для партнеров придумал. Только те ими не воспользовались в итоге. Да и у «Ливерпуля» нашлись контраргументы.

Доминирующий Доминик

Каждый раз, глядя на правый фланг защиты «Ливерпуля», невольно приходилось вздрагивать – настолько непривычно видеть там Доминика Собослаи. Могло бы показаться, что это будет одна из слабых зон «красных». Но там таилось главное оружие команды Слота. Венгр, возможно, где-то ошибался позиционно, однако компенсировал это своей взрывной скоростью, а также невероятными боевитостью и цепкостью.

На фоне активного Мадуэке на другом фланге в зоне ответственности Собослаи царила тишь да гладь. Габриэл Мартинелли ничего толком не смог поделать с Домиником. Вышедший вместо него Эзе тоже справлялся слабо. Была парочка проникновений, но срабатывала страховка. Решающим же оказался эпизод со штрафным, который отправился исполнять Собослаи. Он зарядил идеально: мяч по дуге перелетел через стенку и с отскоком от штанги оказался почти в самой «девятке». И этот гол выглядел более логичным исходом 20-минутного отрезка активности «Ливерпуля», чем 60-минутный отрезок пассивного преимущества «Арсенала». Иронично, что «канониров», которые безыдейно разыгрывали свои многочисленные стандарты, пригвоздили их же оружием.

Вклад Доминика особенно ценен в свете того, что другие лидеры атаки «Ливерпуля» испытывали проблемы. Вирц включился только на последние полчаса, Экитике не добирался до мяча, Гакпо вспыхивал эпизодически. Зато партнеры стабильно обеспечивали мячом Мохамеда Салаха, который раз за разом в перспективных положениях допускал медлительную и несколько корявую для такого игрока обработку.

Ложкой дегтя для всего этого драматичного представления стали травмы. «Арсенал» уже на пятой минуте вынужден был заменить Вильяма Салиба на Кристиана Москеру. Ближе к концу встречи центрального защитника по той же причине лишился и «Ливерпуль» – минус Ибрахима Конате. Позже еще и Вирц ушел с поля, хромая. А в компенсированное время явные проблемы возникли у Журрьена Тимбера. Но к тому времени замен у «канониров» не оставалось, и он дохромал до финального свистка. Перегрузка игроков топовых команд дает о себе знать.