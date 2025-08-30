Безумная концовка в поединке «Спартака». У команды вязкая и болезненная трансформация

1756579060

вчера, 21:37

Барко реализовал два пенальти.

Выход огромного Заболотного

Начнем с кульминации. Станкович заменил третьего центрального защитника Бабича на форварда Заболотного. Игра у «Спартака» не клеилась, они вернули старые схемы. Станкович изменил тактику команды, чтобы как-то вырвать победу. Заболотного задержали в штрафной площади руками, и Антон охотно упал на землю. Как и в случае с первым пенальти от Барко, игрок «Спартака» искал фол, ведь не мог забить после той подачи. Формально судьи поединка правы. Барко толкнули в спину и держали за футболку. Заболотного приобняли в партере. Хотя московские фанаты провожали «Спартак» на перерыв свистом, они увидели болезненное рождение победы. Барко реализовал два пенальти за вечер. «Сочи» не хватило гола после единственного удара в створ, чтобы избежать поражения. «Спартак» перешел на два центральных защитника со столбом в атаке – Станкович победил.

Насыщение левого фланга атаки

Переходим к интересной идее, которая не была реализована до конца. У «Спартака» на левом фланге в дебюте матча против «Сочи» появлялись пять разных футболистов. Четверо из них могли очутиться на одном краю поля одновременно. Левого латераля Солари поддерживали Умяров, Барко, Жедсон и даже Самошников, который в этом матче закрывал правый фланг. Даже центральный защитник Литвинов мог подняться высоко, чтобы разыграть мяч с напарником. Такое насыщение давало плоды. «Сочи» пришлось смещать футболистов на свой правый фланг обороны, что автоматически оставляло свободные зоны в центре и на правом фланге. «Спартак» специально дозировал применение рецепта с атакой левым флангом, что заставляло соперника постоянно быть в напряжении, ожидая смещений Барко и Жедсона на левый край поля. Но эту фишку применяли слишком редко.

Тройка центральных защитников

В дебюте встречи «Спартак» владел мячом с преимуществом 70 на 30 %, но после первого гола Барко с пенальти ситуация изменилась. Москвичи начали поединок с высокой линией защиты, которую сохраняли во время атак соперника. «Сочи» допустил ошибку в собственной штрафной площади – был контакт между игроками, расцененный судьей как пенальти, а после этого пришлось раскрываться. В такой игре тройка защитников, где у Бабича есть хороший первый пас, – правильная модель игры. «Спартак» контролировал поединок, даже когда не контролировал мяч, пока «Сочи» неожиданно не сравнял счет. Команды играли в «кошки-мышки», и гости искали редкие моменты с мыслями о контратаках «Спартака». Фаворит редко позволял гостям почувствовать запах ответного мяча, но он состоялся. После этого тройка центральных защитников стала обузой, ведь атаковать надо было вдевятером.

Выбор в пользу двух нападающих

Угальде и Гарсия вышли в связке. Иногда костариканец Манфред уходил в глубину поля, когда Барко искал себя на правом фланге, но чаще «Спартак» играл по схеме «3-1-4-2». Станкович должен хорошо подумать, что ему делать дальше: Угальде и Гарсия вместе смотрятся неорганично. Нападающие не играют в умной связке, а перемещения по ходу позиционных атак не открывают зоны для полузащитников. Угальде и Гарсия стараются искать зоны, но физически оба не готовы обыгрывать защитников один в один, что влияет на впечатления от их совместной игры. Отсутствие маяка впереди помешало «Спартаку» уловить момент, когда у «Сочи» пошла игра в концовке первого тайма. Воспитанник «Зенита» Васильев, обыграв Дуарте, техничным ударом отправил мяч в дальний угол. Инертная игра Гарсии и Угальде навредила. Манфред расклеился, когда не нашел клуб в топ-5.

Выход в атаку через длинные пасы

Голкипер Максименко поначалу выбирал длинные вертикали. Центральные защитники тоже не катали мяч поперек поля, стараясь быстрее направить снаряд ближе к группе атаки. Когда «Спартак» мельчил с передачами, то ошибок становилось больше. А как только Умяров выходил в атаку через длинный пас – «Сочи» допускал позиционные ошибки. Аутсайдер не успевал перестраиваться, когда «красно-белые» увеличивали скорость игры. Вертикальная игра не всегда удавалась «Спартаку», но выход в атаку через длинные передачи оказался верным решением в таком изнуряющем поединке. Вот только, когда «Сочи» перестал часто терять мяч, «Спартак» не создавал моменты ни после вертикалей, ни после кроссов, ни после стандартов. Их не удавалось заработать. Хотя длинные пасы были верным решением, форварды часто оказывались в офсайдах, уничтожая на корню пользу от такой ставки.

Недостаток движения на правом краю

Даже когда Барко смещался направо, а Угальде уходил в глубину атаки, не было большинства на правом краю, ведь новичок Самошников сразу оказывался ниже по схеме. «Спартак» был хорош на левом краю в дебюте матча, но был плох весь поединок справа. Такой перекос обычно говорит о разных по классу латералях соперника: один может обороняться сильнее, но в этот раз играли против аутсайдера. Проколы на правом фланге – вина «Спартака». Дуарте плохо поднимался с мячом при развитии атаки, а Самошников был незаметным. В итоге Илью заменили в перерыве, но правый край не стал работать лучше. Слева у Станковича хорошие идеи, которые пока сложно развивать, а на другом краю поля надо работать.