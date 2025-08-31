Акинфеев выгнал Кордобу с поля, а судьи отменили два гола. Безумие в матче ЦСКА и «Краснодара»

1756663051

сегодня, 20:57

Была ли игра рукой на последних секундах?

Кордоба заработал очень странное удаление

Зачем нападающий «Краснодара» махнул ногой у лицевой линии поля рядом с защитником Мойзесом? Странные действия колумбийца Кордобы испортили для зрителей второй тайм центрального матча тура. По мячу футболист не попал, выиграть позицию не мог. Кордоба завелся на ровном месте, махнул шипами и зацепил руку Мойзеса. После этого Джон увидел красную карточку и отказывался уходить с поля. Правильно ли судья Шафеев удалил нападающего «горожан»?

Для ответа есть бригада арбитров с повторами. Они решили, что Кордоба заслужил красную карточку в странном с точки зрения действий футболиста эпизоде. После агрессивной игры нападающего завязались перепалки между футболистами и представителями команд. Судья Шафеев зря не показал желтую карточку Игорю Акинфееву за агрессивное поведение и ругань. Кордоба отказывался уйти и запрашивал повтор, а голкипер ЦСКА посылал его по очень известному маршруту.

В итоге Джона выдворили с поля, но нападающий не успокоился под трибунами. Игрок матерился в сторону оператора с камерой и зло ударил кулаком по дверям. В меньшинстве задачей команды Мусаева стала защита ничьей. Вместо хитрого тактически второго тайма, в котором обе команды имели шанс на победу, зрители увидели получасовую неудачную попытку ЦСКА перехватить инициативу и вырвать победу в большинстве. После удаления «Краснодар» ушел в глухую оборону, отдав мяч.

ЦСКА – неудобный соперник для «Краснодара»

В первом тайме московского матча зрители увидели редчайшую для футбола комбинацию событий. Два игрока сделали дубли, но половину мячей судьи отменили. Вряд ли есть повод для споров, хотя понимаем эмоции футболистов ЦСКА после отмены гола Кисляка. Хозяева поля разогнали атаку с точным ударом Матвея, но в самом начале комбинации задержали Кордобу. А вот гол самого Джона отменили после очевидного офсайда. Увидели четыре гола, но лишь два из них засчитали.

Кисляк первым забил по правилам – Матвею помог рикошет в том эпизоде. А Кордоба, соответственно, сравнял счет. Джон впервые в карьере забил в ворота Акинфеева.

«Краснодар» встретил очень сложного соперника. «Армейцы» обыгрывали «Краснодар» в пяти домашних матчах подряд, четыре раза москвичи не пропускали. «Горожане» не побеждали на стадионе ЦСКА в чемпионате с октября 2018 года, и серия теперь составляет 7 матчей. «Краснодар» не отомстил за Суперкубок.

Поединки этих команд отличаются невысокой результативностью, соперники словно нивелируют друг друга. У тренера Мусаева есть повод считать «армейцев» неудобным оппонентом, независимо от имени наставника москвичей.

Также интригу в центральном матче подогревали результаты ЦСКА . Теперь москвичи без поражений в 21 матче РПЛ . Хотя в этой серии найдется 8 ничьих, общие впечатления от игры «армейцев» остаются положительными. Челестини удачно начал.

«Краснодар» разошелся в атаке в играх против «Сочи» и «Крыльев Советов», а сегодня сыграл скромнее. «Горожане» хорошо выступали в гостях, но не в меньшинстве. ЦСКА важно было активно начать матч: в основном они забивают до перерыва. «Краснодар» наоборот ждет усталости защитников соперников. Но сегодня Сперцян, которого ждут в АПЛ , не смог добавить к голевой передаче точный удар. Впрочем, у Эдуарда замечательный старт сезона: 4 гола и 8 ассистов.

«Краснодар» часто выручает надежность обороны

Акинфеев по итогам шести туров был первым по количеству отраженных ударов. А его коллега Агкацев пропустил лишь в двух поединках до сегодняшнего матча. Надежная игра в обороне – один из огромных козырей «Краснодара» на дистанции. Именно поэтому ЦСКА пытался активно начать игру, нагружая команду в белой форме работой без мяча. Но до конкретики не доходили, первые удары матча прошли мимо ворот. Потом пошли голы в двух ипостасях – отмененные и засчитанные. И обошлось без паники.

Оборона «Краснодара» не посыпалась под давлением ЦСКА , невзирая на работу соперника в большинстве. До удаления Кордобы шла равная сложная борьба, хотя у «быков» было территориальное преимущество. С мячом чаще играли гости, а вот по ударам было равенство. ЦСКА пытался найти второй голевой момент у ворот Агкацева, но «Краснодар» отдал мяч, чтобы не проиграть. Лишь в самом конце поединка был опасный удар, с которым Станислав справился в красивом прыжке.

Сегодня представители обеих команд недовольны. Зная футболистов и тренеров, они будут оспаривать решения арбитра Шафеева, хотя скорее есть вопросы к защитнику ЦСКА , который держал Кордобу в начале голевой атаки, а также к самому Джону, ведь он агрессивно размахивал ногами в эпизоде, где надо было просто прессинговать Мойзеса. Ничья вместе с неудачей «Локомотива» значит, что «Краснодар» после счета 1:1 выходит на первое место, опережая на один пункт ЦСКА , «Локомотив» и «Балтику».