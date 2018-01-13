Сетьен: «Себальос хочет помочь „Бетису“»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен признал, что хотел бы вернуть в команду полузащитника Дани Себальоса, который прошлым летом перешел в «Реал», подписав контракт до 2023 года. При этом у молодого игрока практически нет игровой практики в преддверии чемпионата мира.

«Перед его уходом летом я сказал Дани, что здорово перейти в „Реал“, ведь это сразу повысит его статус, но он прекрасно осознавал те трудности, с которыми можно столкнуться. Понятно, что отвоевать место в основе „Реала“ сложно. Дани хочет играть больше, но этого не происходит. Впереди чемпионат мира, это сложная ситуация... Мы говорили о будущем, Дани хочет помочь нам, это было бы здорово».

При этом по правилам Ла Лиги футболист не может за сезон дважды побывать в одном клубе. Однако в «Бетисе» надеются, что эту ситуацию удастся разрешить.