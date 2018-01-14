Мина не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом Сосьедад»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде огласил заявку каталонского клуба на матч 19-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Отметим, что в заявке не нашлось места новичку команды Йерри Мине - в каталонском клубе считают, что колумбиец пока не готов дебютировать за «блаугранас».

Голкиперы: Тер Штеген, Силлесен;

Защитники: Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Серхи Роберто, Вермален;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Д. Суарес, Иньеста, Паулиньо, Гомеш;

Нападающие: Л. Суарес, Месси, Дембеле.