Мина не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом Сосьедад»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде огласил заявку каталонского клуба на матч 19-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Отметим, что в заявке не нашлось места новичку команды Йерри Мине - в каталонском клубе считают, что колумбиец пока не готов дебютировать за «блаугранас».
Голкиперы: Тер Штеген, Силлесен;
Защитники: Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Серхи Роберто, Вермален;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Д. Суарес, Иньеста, Паулиньо, Гомеш;
Нападающие: Л. Суарес, Месси, Дембеле.
Его не было еще в этом году.
Его не было еще в этом году.