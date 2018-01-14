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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Мина не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом Сосьедад»

сегодня, 09:46
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:45 Не начался

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде огласил заявку каталонского клуба на матч 19-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Отметим, что в заявке не нашлось места новичку команды Йерри Мине - в каталонском клубе считают, что колумбиец пока не готов дебютировать за «блаугранас».

Голкиперы: Тер Штеген, Силлесен;

Защитники: Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Серхи Роберто, Вермален;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Д. Суарес, Иньеста, Паулиньо, Гомеш;

Нападающие: Л. Суарес, Месси, Дембеле.

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Все комментарии
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Apsny
сегодня в 12:27
Apsny:
Пока должен освоиться.
как широка мысль, я ведь тебе подражал всегда, ты мой учитель
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:26
ALBA BARCELONA 21:
Прошу всех приветствовать нашего великого болельщика Барселоны,абхазца из западного Кавказа,одиозного,мудрого АПСНИ. Его не было еще в этом году.
привет великим
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:50
Прошу всех приветствовать нашего великого болельщика Барселоны,абхазца из западного Кавказа,одиозного,мудрого АПСНИ.
Его не было еще в этом году.
nogganov_01
nogganov_01 ответил кукарекающий барсук
сегодня в 11:31
кукарекающий барсук:
А где хваленый Коутиньо? Привыкает к лавке?
у него травма вообще то!! читать надо новости!
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 11:26
А где хваленый Коутиньо? Привыкает к лавке?
Apsny
Apsny
сегодня в 11:12
Пока должен освоиться.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:33
Как же так??
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:29
Пусть сначала постигнет дзен Барселоны :)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 10:09
да он всего пару дней,как в клубе.какой ему дебют....
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