Болельщик «Бетиса» выиграл 9000 евро, поставив всего 50 центов

Болельщик «Бетиса» выиграл круглую сумму благодаря своей любимой команде. Все дело в том, что фанат составил экспресс из 13 событий, на который он поставил всего 50 центов.

12 из 13 событий сыграли и последним событием в экспрессе оставалась победа «Бетиса» над «Леганесом». Болельщик мог досрочно рассчитать экспресс и забрать выигрыш в размере 4000 евро, но он остался верен своей любимой команде и решил идти до конца. Матч, напомним, завершился победой «Бетиса» со счетом 3:2, а победный гол забил Рубен Кастро на 83-й минуте матча.

Общая выплата по экспрессу составила 9000 евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Престона» Кевин О’Коннор выиграл миллион евро в лотерею, когда поехал в Ирландию, чтобы навестить семью.