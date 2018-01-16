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Болельщик «Бетиса» выиграл 9000 евро, поставив всего 50 центов

вчера, 22:51
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Болельщик «Бетиса» выиграл круглую сумму благодаря своей любимой команде. Все дело в том, что фанат составил экспресс из 13 событий, на который он поставил всего 50 центов. 

12 из 13 событий сыграли и последним событием в экспрессе оставалась победа «Бетиса» над «Леганесом». Болельщик мог досрочно рассчитать экспресс и забрать выигрыш в размере 4000 евро, но он остался верен своей любимой команде и решил идти до конца. Матч, напомним, завершился победой «Бетиса» со счетом 3:2, а победный гол забил Рубен Кастро на 83-й минуте матча.

Общая выплата по экспрессу составила 9000 евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Престона» Кевин О’Коннор выиграл миллион евро в лотерею, когда поехал в Ирландию, чтобы навестить семью.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:38
Такая бессовестная реклама букмекерских контор !)
kastites
kastites
сегодня в 08:31
Не слабо
112910415
112910415
сегодня в 07:06
уникальный случай
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
сегодня в 03:22
мелочь , я в месяц раза в 2 больше имею в России и без всяких ставок
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 00:20
Рональду может поставить один бакс на то, что он забьет три гола в свои ворота за один матч. И станет богатейшим человеком мира!
Apsny
Apsny
вчера в 23:37
Всегда так, поставишь, проиграешь, а думаешь поставить, но не поставил, так выигрыш мог быть).
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
вчера в 23:28
Gahi
Gahi
вчера в 23:16
Вот Вам и букмекер в экспресс предлагает досрочно рассчитали играй не хачу.
LOpp
LOpp
вчера в 23:12
Что такое 9000 евро? Пусть попробует футболку на Соккере выиграть.
drug01
drug01
вчера в 23:10
Правильно сделал надо всегда играть до конца!!!!!С приятной двойной победой !!!!!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:08
Надеюсь и мне как нибудь повезет...
Крейсер
Крейсер ответил cska plus
вчера в 23:04
cska plus:
А я проиграл штукуиз-за этой победы.
В следующий раз выиграешь.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:02
Везунчики...
cska plus
cska plus
вчера в 23:02
А я проиграл штукуиз-за этой победы.
cska.78
cska.78
вчера в 22:59
Хотелось бы весь его экспресс посмотреть :)
cska.78
cska.78
вчера в 22:55
А болельщик Лестера помнится соскочил, когда на чемпионство поставил и не пошел до конца, но там и сумма посерьезнее была!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:55
При счете 2:2 он наверно весь валидол сожрал)) щас весь выигрыш на успокоительные потратит)) везунчик)
Groove000
Groove000
вчера в 22:54
а почему у нас нельзя досрочно рассчитать экспресс??? обидки((
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