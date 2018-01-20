Конте: «„Челси“, имея множество проблем, не проигрывает уже 11 игр кряду»

Наставник «Челси» Антонио Конте после разгромной победы над «Брайтоном» в 24-м туре чемпионата Англии обратил внимание на критиков, заявлявших, что лондонский клуб переживает кризис:

«Тому, кто это говорит, следует обратить внимание на статистику. Нас никто не побеждал уже 11 матчей кряду.

Это нормально, что пресса старается рассмотреть негативную сторону и в упор не видит положительных. Но эта команда, имея множеством проблем, не проигрывает уже 11 игр.

Два футболиста отбывали дисквалификацию, еще на пятерых мы не могли рассчитывать, и все равно победили со счетом 4:0. Это значит, что каждый игрок заслуживает своего шанса, каждый должен бороться за место в составе».