Греция – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1757020370

вчера, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Греция – Беларусь, который состоится 5 сентября 2025 года.

Греция

Сборная Греции стала за последние годы гораздо сильнее и теперь вполне на равных может претендовать на выход из группы с некоторыми другими участниками. Коллектив принимает на своем поле потенциального аутсайдера и обязан побеждать, чтобы потом избежать проблем с другими соперниками, ведь уже после тура окажется в роли догоняющего.

10 июня сборная Греции крупно обыграла Болгарию (4:0), а седьмого числа справилась со Словакией (4:1).

Беларусь

Сборная Беларуси не отличается громкими результатами и не попадает на крупные турниры. В этот раз команда постарается исправить ситуацию, однако букмекеры совсем не верят в успех гостей. Команде очень важно хорошо начать квалификацию, поэтому даже ничейный результат будет отличным завершением футбольного вечера для гостей.

10 августа Беларусь проиграла товарищески поединок с Россией (1:4), а ранее с тем же счетом одолела Казахстан (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Греция – 1.22

Ничья – 6.3

Победит Беларусь – 17

Статистика

Сборная Греции выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Беларусь проиграла три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу Греции с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева сейчас гораздо сильнее своего соперника и спокойно одержат уверенную победу с разницей в несколько мячей.