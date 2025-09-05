Греция – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Греция – Беларусь, который состоится 5 сентября 2025 года.
Греция
Сборная Греции стала за последние годы гораздо сильнее и теперь вполне на равных может претендовать на выход из группы с некоторыми другими участниками. Коллектив принимает на своем поле потенциального аутсайдера и обязан побеждать, чтобы потом избежать проблем с другими соперниками, ведь уже после тура окажется в роли догоняющего.
10 июня сборная Греции крупно обыграла Болгарию (4:0), а седьмого числа справилась со Словакией (4:1).
Беларусь
Сборная Беларуси не отличается громкими результатами и не попадает на крупные турниры. В этот раз команда постарается исправить ситуацию, однако букмекеры совсем не верят в успех гостей. Команде очень важно хорошо начать квалификацию, поэтому даже ничейный результат будет отличным завершением футбольного вечера для гостей.
10 августа Беларусь проиграла товарищески поединок с Россией (1:4), а ранее с тем же счетом одолела Казахстан (4:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Греция – 1.22
- Ничья – 6.3
- Победит Беларусь – 17
Статистика
- Сборная Греции выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Беларусь проиграла три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Поставить на победу Греции с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева сейчас гораздо сильнее своего соперника и спокойно одержат уверенную победу с разницей в несколько мячей.