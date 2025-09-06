Ирландия – Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ 2026 (6.09.2025)

1757110677

сегодня, 01:17

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. На успешный результат для Венгрии можно поставить по 2.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.1.

Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.12.

Форма команд

Сборная Ирландии, как и Венгрия стартует с самого начала и в личной встрече с прямым конкурентом намерена вырваться вперед в таблице. Для этого хозяевам нужна лишь победа, которая позволила бы набрать первые три очка и ко встречам с другими соперниками готовиться с неким запасом прочности, а поражение уже после первого тура создаст сложную и непонятную ситуацию. Два последних матча Ирландии завершились ничьими с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0).

Венгрия смогла победить в последней товарищеской игре с Азербайджаном (2:1), чем прервала целую серию поединков без побед. Тем не менее, коллектив настроен добывать хороший результат и бороться за выход из группы и для этого важно, как минимум не проиграть на поле основного конкурента в этой группе. В еще одной товарищеской игре Венгрия уступила Швеции (0:2).

Информация для ставок

Сборная Венгрии уступила в четыре из шести последних поединках во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими со счетом (0:0)

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, ждать большого количества голов и моментов явно н стоит. Предлагаем поверить в низовой футбол и сделать ставку на ТМ 2 по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Пари.