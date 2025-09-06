Ирландия – Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ 2026 (6.09.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. На успешный результат для Венгрии можно поставить по 2.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.1.
|
- : -
сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Пари можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.12.
Форма команд
Сборная Ирландии, как и Венгрия стартует с самого начала и в личной встрече с прямым конкурентом намерена вырваться вперед в таблице. Для этого хозяевам нужна лишь победа, которая позволила бы набрать первые три очка и ко встречам с другими соперниками готовиться с неким запасом прочности, а поражение уже после первого тура создаст сложную и непонятную ситуацию. Два последних матча Ирландии завершились ничьими с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0).
Венгрия смогла победить в последней товарищеской игре с Азербайджаном (2:1), чем прервала целую серию поединков без побед. Тем не менее, коллектив настроен добывать хороший результат и бороться за выход из группы и для этого важно, как минимум не проиграть на поле основного конкурента в этой группе. В еще одной товарищеской игре Венгрия уступила Швеции (0:2).
Информация для ставок
- Сборная Венгрии уступила в четыре из шести последних поединках во всех турнирах
- Четыре из пяти домашних матчей Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими со счетом (0:0)
Прогноз
Исходя из статистики личных встреч, ждать большого количества голов и моментов явно н стоит. Предлагаем поверить в низовой футбол и сделать ставку на ТМ 2 по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Пари.