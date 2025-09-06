  • Поиск
Австрия – Кипр. Прогноз матча квалификации на ЧМ 2026 (6.09.2025)

сегодня, 01:08
Венгрия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Австрии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.23. Ничейный результат котируется по 6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.07 13.25 41.00
Pinnacle 1.07 14.25 35.57
1xBIT 1.05 13.00 36.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

Сборная Австрии стала играть заметно лучше, однако с сильными соперниками коллектив иногда стесняется навязать свои наработки. Однако сейчас хозяева принимают одного из аутсайдеров и верят лишь в победный исход, который позволит не отставать от лидера группы, коим сейчас является Босния и Герцеговина. В прошлой игре Австрия крупно обыграла Сан-Марино (4:0), а ранее справилась с Румынией (2:1).

Кипр вряд ли рассчитывал навязать борьбу за выход на ЧМ 2026, ведь команда играет в простой и среднего качества футбол и часто не может конкурировать с большинством сборных. Тем не менее, гостям удалось набрать три пункта и обойти Сан-Марино, которого коллектив очевидно сильнее. В прошлой игре сборная Кипра проиграла на выезде Румынии (0:2), а ранее сыграла вничью с Болгарией (2:2).

Информация для ставок

  • Кипр выиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Австрия не проигрывает на своем поле уже пять встреч подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Австрия играет на своем стадионе и будет с первых минут доказывать свою состоятельность на футбольном поле. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 6.60 1.06 3.56 1.24 2.99 1.35
 
