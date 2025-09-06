Австрия – Кипр. Прогноз матча квалификации на ЧМ 2026 (6.09.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Австрии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.23. Ничейный результат котируется по 6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.
сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.
Форма команд
Сборная Австрии стала играть заметно лучше, однако с сильными соперниками коллектив иногда стесняется навязать свои наработки. Однако сейчас хозяева принимают одного из аутсайдеров и верят лишь в победный исход, который позволит не отставать от лидера группы, коим сейчас является Босния и Герцеговина. В прошлой игре Австрия крупно обыграла Сан-Марино (4:0), а ранее справилась с Румынией (2:1).
Кипр вряд ли рассчитывал навязать борьбу за выход на ЧМ 2026, ведь команда играет в простой и среднего качества футбол и часто не может конкурировать с большинством сборных. Тем не менее, гостям удалось набрать три пункта и обойти Сан-Марино, которого коллектив очевидно сильнее. В прошлой игре сборная Кипра проиграла на выезде Румынии (0:2), а ранее сыграла вничью с Болгарией (2:2).
Информация для ставок
- Кипр выиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
- Австрия не проигрывает на своем поле уже пять встреч подряд
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Австрия играет на своем стадионе и будет с первых минут доказывать свою состоятельность на футбольном поле. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.