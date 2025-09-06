Англия – Андорра. Прогноз на матч чемпионата квалификации ЧМ 2026 (6.09.2025)

1757108790

сегодня, 00:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение сборной Англии. На победу с форой (-4.5) хозяев линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.07. Противоположный результат (+4.5) на Андорру котируется за 1.78.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 4.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 4.6.

Форма команд

Сборная Англии уверенно сыграла в группе и выиграла все три поединка, что принесло ей девять пунктов. Теперь коллективу нужно просто довести до конца начатое и спокойно досрочно финишировать на первом месте, ведь в победе над Андоррой никто не сомневается. Два последних матча англичан завершились поражением в товарищеской игре от Сенегала (1:3) и успехом на выезде с Андоррой (1:0).

Сборная Андорры является одной из самых слабых команд мира и предположить, что гости смогут создать проблемы Англии невероятно сложно. Кроме того, команда еще ни разу не забивала в ворота своего противника и велика вероятность, что сейчас тоже не сможет этого сделать. В прошлой игре Андорра крупно проиграла на выезде Сербии (0:3), а ранее всего в один мяч уступила Англии (0:1).

Информация для ставок

Англия выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Андорра проиграла восемь из десяти выездных поединков при двух ничьих

Сборная Англии выиграла шесть последних матчей с Андоррой с общим счетом (18:0)

Прогноз

Предполагаем, что матч пройдет с большим перевесом хозяев, а отличиться голами сможет только Англия. Сделать ставку на ИТБ Англии больше 4.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мостбет.