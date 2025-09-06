Латвия — Сербия. Прогноз матча квалификации на ЧМ 2026 (6.09.2025)

1757107442

сегодня, 00:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Сербия. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.32. Победа Литвы оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Сборная Латвии за три тура смогла раздобыть четыре очка и уступает Сербии только по разнице мячей, при этом сыграв на один матч больше. Тем не менее, между этими командами огромная разница в классе и хозяевам придется тяжело набрать даже один балл в предстоящей встрече, что стало бы неожиданностью. В двух последних матчах Латвия сыграла вничью с Албанией (1:1) на своем поле и не определила победителя с Азербайджаном (0:0).

Сборная Сербии в последние годы не отличается стабильностью, однако из этой группы она обязана выходить. Англию уже не догнать, но со всеми остальными сербские футболисты могут бороться и побеждать. Победа над Латвией позволит отцепить этого соперника и обойти Албанию, которая сейчас имеет на две сыгранных игры больше. Два последних матча Сербии завершились победой над Андоррой на своем поле (3:0) и ничьей с Албанией на выезде (0:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей Сербии завершились ничейными результатами

Латвия не может выиграть уже 4 матча подряд во всех турнирах на своем поле

Эти сборные встречаются первый раз между собой в официальных или товарищеских матчах

Прогноз

Сербия будет играть исключительно на победу и на данный момент, коллектив выглядит в разы стабильнее и сильнее команды Латвии. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.