Италия – Эстония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 00:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Италия – Эстония, который состоится 5 сентября 2025 года.

Италия

Сборная Италии сыграла меньше всех матчей в своей группе, однако по потерянным очкам уже уступает как минимум одному сопернику. Коллектив за два тура набрал лишь три очка и наверняка не будет иметь проблем с одним из аутсайдеров, однако на этом ничего не закончится, ведь впереди будут ждать более тяжелые матчи. Потеря очков в игре с Эстонией окончательно перечеркнула бы все надежды на первое место в группе.

9 июня Италия успешно сыграла с Молдовой (2:0), а шестого числа на выезде крупно проиграла Норвегии (0:3).

Эстония

Сборная Эстонии смогла за четыре тура набрать лишь три очка и наверняка уже смирилась с тем, что отобраться на мундиаль будет практически невозможно. Тем не менее, матч с Италией — это всегда событие и гости постараются проявить себя как можно лучше и качественнее. Крома того, коллектив хочет сыграть достойно и не дать более сильному сопернику много забить в свои ворота.

9 июня сборная Эстонии проиграла на своем поле Норвегии (0:1), а шестого числа уступила Израилю (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Италия – 1.08

Ничья – 13

Победит Эстония – 33

Статистика

Сборная Италии проиграла три из десяти последних встреч во всех турнирах

Шесть домашних матчей итальянской сборной завершились исходом «обе забьют»

Сборная Эстонии проиграла все семь поединков с Италией

Прогноз

Поставить на победу Италии в первом тайме с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что хозяева хорошо начнут встречу и уже в первом тайме добьется значимого преимущества.