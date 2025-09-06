Армения – Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ 2026 (6.09.2025)

1757109380

сегодня, 00:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Сделать ставку на лидера группы можно за 1.13. Победа сборной Армении оценивается по 25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.5.

Форма команд

Сборная Армении сейчас переживает не лучшие времена и считается потенциальным аутсайдером в этой группе. Команды еще не стартовали и все может пойти по-другому, но мало кто верит, что хозяева смогут зацепиться за очки в первом туре с победителем Лиги Наций. Тем не менее, армянские футболисты постараются выглядеть достойно на фоне такого соперника. Два последних матча Армении завершились ничьей с Черногорией (2:2) и поражением на выезде от Косово (2:5).

Сборная Португалии сыграет первый матч квалификации на выезде, однако это не должно повлиять на настрой Криштиану Роналду и компании. Гости явно сильнее своих соперников по квартету и Армении в частности, поэтому от них требуется лишь доказать свое превосходство на футбольном поле. Два последних матча Португалии завершились победами над Германией (2:1) и Испанией (3:2, по пенальти) в Лиге Наций.

Информация для ставок

Пять последних матчей Армении завершились тоталом больше 2.5 мячей

Португалия проиграла три из десяти выездных встреч за последнее время

Португалия выиграла четыре из пяти последних поединков с Арменией

Прогноз

Португалия в любом составе обязана обыгрывать своего соперника и набирать максимум очков в группе, чтобы уверенно выйти на чемпионат мира. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии в первом тайме по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.