Армения – Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ 2026 (6.09.2025)

сегодня, 00:56
Португалия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Сделать ставку на лидера группы можно за 1.13. Победа сборной Армении оценивается по 25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 19.50 9.20 1.14
Pinnacle 20.95 9.27 1.13
1xBIT 19.00 9.50 1.12

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.5.

Форма команд

Сборная Армении сейчас переживает не лучшие времена и считается потенциальным аутсайдером в этой группе. Команды еще не стартовали и все может пойти по-другому, но мало кто верит, что хозяева смогут зацепиться за очки в первом туре с победителем Лиги Наций. Тем не менее, армянские футболисты постараются выглядеть достойно на фоне такого соперника. Два последних матча Армении завершились ничьей с Черногорией (2:2) и поражением на выезде от Косово (2:5).

Сборная Португалии сыграет первый матч квалификации на выезде, однако это не должно повлиять на настрой Криштиану Роналду и компании. Гости явно сильнее своих соперников по квартету и Армении в частности, поэтому от них требуется лишь доказать свое превосходство на футбольном поле. Два последних матча Португалии завершились победами над Германией (2:1) и Испанией (3:2, по пенальти) в Лиге Наций.

Информация для ставок

  • Пять последних матчей Армении завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Португалия проиграла три из десяти выездных встреч за последнее время
  • Португалия выиграла четыре из пяти последних поединков с Арменией

Прогноз

Португалия в любом составе обязана обыгрывать своего соперника и набирать максимум очков в группе, чтобы уверенно выйти на чемпионат мира. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии в первом тайме по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 6.05 1.07 3.48 1.26 2.88 1.39
 
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:27
Поставлю согласно статистике на тотал больше - ТБ(3).
