Гвардиола: «Мы счастливы выйти в финал Кубка Лиги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бристоль Сити» (3:2) в ответной полуфинальной встрече Кубка Лиги и выход своей команды в финал турнира:

«Мы очень счастливы выходу в финал, для всех в клубе было важно достичь этой стадии. Мы показали потрясающую игру, но после счёта 2:0 потеряли контроль. В таких встречах не бывает легко до самого финального свистка. Но это будет хороший урок для нас перед воскресной игрой с „Кардиффом“ и, особенно, перед матчем Лиги чемпионов. В таких ситуациях нужно играть все 90 минут.

Мы должны были забивать им три или четыре гола, при счёте 2:2 за минуту или две до конца матча могло произойти всё что угодно».