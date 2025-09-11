  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025)

сегодня, 00:20
Брайтон

Ставки букмекеров

«Борнмут» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Брайтона» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.49 3.62 2.81

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.68. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 2.2, а вариант «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Борнмут» набрал шесть очков в трех стартовых встречах АПЛ, и может быть удовлетворен своими результатами. Команда и дальше намерена набирать баллы и находиться в первой десятке. В домашней игре с «Брайтоном» у хозяев есть отличная возможность в случае победы продвинуться выше по таблице и оторваться от конкурента. Два последних матча «Борнмута» завершились выездной победой над «Тоттенхэмом» (1:0), а ранее проиграл «Брентфорду» (0:2).

«Брайтон» смог набрать четыре балла за три тура, причем победу одержал над «Манчестер Сити» (2:1). Такой успех должен добавить гостям уверенности, поэтому в этой встрече стоит ожидать борьбы двух примерно равных коллективов. Победа поможет на один пункт обойти «Борнмут» и подняться на несколько ступенек выше, ведь турнирная таблице еще не сформировалась. В еще одной недавней встрече «Брайтон» разгромил «Оксфорд Юнайтед» в кубке английской лиги (6:0).

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести выездных матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Борнмут» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Брайтоном»

Прогноз

«Брайтон» имеет преимущество в личных встречах и наверняка в этот раз также окажется сильнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.28 1.30 2.18 1.70 1.68 2.09
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:48
Ставлю согласно статистике , предположу , что - обе забьют - ОЗ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 