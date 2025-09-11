«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025)

1757539224

сегодня, 00:20

Ставки букмекеров

«Борнмут» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Брайтона» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.68. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 2.2, а вариант «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Борнмут» набрал шесть очков в трех стартовых встречах АПЛ , и может быть удовлетворен своими результатами. Команда и дальше намерена набирать баллы и находиться в первой десятке. В домашней игре с «Брайтоном» у хозяев есть отличная возможность в случае победы продвинуться выше по таблице и оторваться от конкурента. Два последних матча «Борнмута» завершились выездной победой над «Тоттенхэмом» (1:0), а ранее проиграл «Брентфорду» (0:2).

«Брайтон» смог набрать четыре балла за три тура, причем победу одержал над «Манчестер Сити» (2:1). Такой успех должен добавить гостям уверенности, поэтому в этой встрече стоит ожидать борьбы двух примерно равных коллективов. Победа поможет на один пункт обойти «Борнмут» и подняться на несколько ступенек выше, ведь турнирная таблице еще не сформировалась. В еще одной недавней встрече «Брайтон» разгромил «Оксфорд Юнайтед» в кубке английской лиги (6:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести выездных матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

«Борнмут» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Брайтоном»

Прогноз

«Брайтон» имеет преимущество в личных встречах и наверняка в этот раз также окажется сильнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.8.