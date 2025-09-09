«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2025)

1757432316

вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.3 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» могут поставить за 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.52, в то время как низовой исход оценивается по 2.55 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

За два тура «Байер» набрал лишь один пункт и уже поменял тренера. Такая ситуация для недавнего чемпиона Германии совсем неприемлема, а сейчас его ждет очень тяжелый домашний поединок с набравшим ход «Айнтрахтом». От хозяев ждут только победного результата, но и ничья в подобной ситуации не станет катастрофой. Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Вердером» (3:3) и поражением от «Хоффенхайма» (1:2).

Команда из Франкфурта очень удачно стартовала в Бундеслиги, а больше нее забила лишь «Бавария». Команда идет с шестью баллами на втором месте и надеется, что сможет воспользоваться не лучшим положением вещей в «Байере», чтобы добиться еще одной победы, которая даст уверенность в своих силах и на дальнейшие поединки. Два последних матча «Айнтрахт» выиграл у «Вердера» (4:1) и Хоффенхайма на выезде (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Айнтрахт» проиграл один из десяти матчей за последнее время во всех турнирах

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл пять последних встреч с «Айнтрахтом»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет интересный и результативный, а команды обменяются забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Мостбет.