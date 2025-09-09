«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.3 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» могут поставить за 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.85.
12 сентября 2025, 21:30
пятница
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.52, в то время как низовой исход оценивается по 2.55 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.
Форма команд
За два тура «Байер» набрал лишь один пункт и уже поменял тренера. Такая ситуация для недавнего чемпиона Германии совсем неприемлема, а сейчас его ждет очень тяжелый домашний поединок с набравшим ход «Айнтрахтом». От хозяев ждут только победного результата, но и ничья в подобной ситуации не станет катастрофой. Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Вердером» (3:3) и поражением от «Хоффенхайма» (1:2).
Команда из Франкфурта очень удачно стартовала в Бундеслиги, а больше нее забила лишь «Бавария». Команда идет с шестью баллами на втором месте и надеется, что сможет воспользоваться не лучшим положением вещей в «Байере», чтобы добиться еще одной победы, которая даст уверенность в своих силах и на дальнейшие поединки. Два последних матча «Айнтрахт» выиграл у «Вердера» (4:1) и Хоффенхайма на выезде (3:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Айнтрахт» проиграл один из десяти матчей за последнее время во всех турнирах
- Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл пять последних встреч с «Айнтрахтом»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет интересный и результативный, а команды обменяются забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Мостбет.