«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2025)

вчера, 18:38
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.3 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» могут поставить за 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.85.

  1 X 2
Pinnacle 2.33 3.93 2.86

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.52, в то время как низовой исход оценивается по 2.55 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

За два тура «Байер» набрал лишь один пункт и уже поменял тренера. Такая ситуация для недавнего чемпиона Германии совсем неприемлема, а сейчас его ждет очень тяжелый домашний поединок с набравшим ход «Айнтрахтом». От хозяев ждут только победного результата, но и ничья в подобной ситуации не станет катастрофой. Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Вердером» (3:3) и поражением от «Хоффенхайма» (1:2).

Команда из Франкфурта очень удачно стартовала в Бундеслиги, а больше нее забила лишь «Бавария». Команда идет с шестью баллами на втором месте и надеется, что сможет воспользоваться не лучшим положением вещей в «Байере», чтобы добиться еще одной победы, которая даст уверенность в своих силах и на дальнейшие поединки. Два последних матча «Айнтрахт» выиграл у «Вердера» (4:1) и Хоффенхайма на выезде (3:1).

  • Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Айнтрахт» проиграл один из десяти матчей за последнее время во всех турнирах
  • Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл пять последних встреч с «Айнтрахтом»

Предполагаем, что матч будет интересный и результативный, а команды обменяются забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Мостбет.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.50 2.15 1.76
 
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:22
У Байера новый ГТ - жду "подъём" энтузиазма и помимо этого он хорошо играет с данным соперником - П1.
