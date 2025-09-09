«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (9.09.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «лесников» оценивается за 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
13 сентября 2025, 14:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.
Форма команд
«Арсенал» вновь оказался за спиной «Ливерпуля», минимально проиграв ему в прошлом туре (0:1). Команда очень хочет добыть чемпионство в АПЛ и должна правильно реагировать на такие матчи и выигрывать в следующих. «Канониры» являются большими фаворитами в этой игре и если исключат недооценку соперника, то обязаны побеждать и пытаться догнать прямого конкурента. В еще одной недавней встрече «Арсенал» разгромил на своем поле «Лидс» (5:0).
«Ноттингем Форест» набрал четыре очка в трех турах, что можно назвать посредственным средним результатом. «Лесники» вряд ли выдадут повторение прошлого сезона, однако и с зоной вылета у них не должно возникнуть проблем. Обыграть «Арсенал» на его же поле будет сложно, но побороться за любые баллы гости вполне способны. В прошлом туре «Ноттингем Форест» крупно проиграл «Вест Хэму» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).
Информация для ставок
- «Арсенал» проиграл три из шести последних встреч во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились ничейными результатами
- Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Команды в личных встречах лишь периодически радуют болельщиков высокой результативностью. Предполагаем, что сейчас именно ставка тотал меньше 2.5 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.