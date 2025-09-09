«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (9.09.2025)

1757435424

вчера, 19:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «лесников» оценивается за 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Арсенал» вновь оказался за спиной «Ливерпуля», минимально проиграв ему в прошлом туре (0:1). Команда очень хочет добыть чемпионство в АПЛ и должна правильно реагировать на такие матчи и выигрывать в следующих. «Канониры» являются большими фаворитами в этой игре и если исключат недооценку соперника, то обязаны побеждать и пытаться догнать прямого конкурента. В еще одной недавней встрече «Арсенал» разгромил на своем поле «Лидс» (5:0).

«Ноттингем Форест» набрал четыре очка в трех турах, что можно назвать посредственным средним результатом. «Лесники» вряд ли выдадут повторение прошлого сезона, однако и с зоной вылета у них не должно возникнуть проблем. Обыграть «Арсенал» на его же поле будет сложно, но побороться за любые баллы гости вполне способны. В прошлом туре «Ноттингем Форест» крупно проиграл «Вест Хэму» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл три из шести последних встреч во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились ничейными результатами

Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в личных встречах лишь периодически радуют болельщиков высокой результативностью. Предполагаем, что сейчас именно ставка тотал меньше 2.5 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.