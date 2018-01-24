Кака: «Коутиньо не лучший игрок в мире, но невероятно талантливый»

Знаменитый бразильский футболист Кака, завершивший в декабре игровую карьеру, оценил игру своего соотечественника Филиппе Коутиньо, ставшего футболистом «Барселоны»:

«„Барселона“ совершила прекрасную сделку. Коутиньо не лучший игрок в мире, но очень талантливый. У него есть все, чтобы проявить себя, а затем выиграть индивидуальные награды.

Филиппе предстоит выдержать конкуренцию в каталонском клубе. Будет здорово увидеть его в одной команде с Месси и другим бразильцем. Не знаю, по силам ли ему побороться за „Золотой мяч“, но нет никаких сомнений — он невероятно талантлив».