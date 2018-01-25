Паццини может продолжить карьеру в «Торино»

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25 января 2018, 15:13

Согласно данным из источника, нападающий «Вероны» может продолжить карьеру в «Торино».



Сообщается, что туринский клуб рассчитывает взять в аренду 33-летнего футболиста. Соглашение будет рассчитано до конца действующего сезона. В этом футбольном году опытный форвард лишь 4 раза вышел на поле в стартовом составе веронской команды. Отмечается, что в стане «быков» Паццини может получать больше игровой практики.



Напомним, что недавно «Торино» подписал лучшего снайпера чемпионата Молдовы Виталия Дамашчана.