Согласно данным из источника, нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини может продолжить карьеру в «Торино».
Сообщается, что туринский клуб рассчитывает взять в аренду 33-летнего футболиста. Соглашение будет рассчитано до конца действующего сезона. В этом футбольном году опытный форвард лишь 4 раза вышел на поле в стартовом составе веронской команды. Отмечается, что в стане «быков» Паццини может получать больше игровой практики.
Напомним, что недавно «Торино» подписал лучшего снайпера чемпионата Молдовы Виталия Дамашчана.
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