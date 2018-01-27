«Бавария» - «Хоффенхайм»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Хоффенхаймом».
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Руди, Видаль, Толиссо, Роббен, Киммих, Коман, Левандовски.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Рупп, Цубер, Фогт, Гнабри, Гайгер, Гриллитш, Ут.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Айнтрахт» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел благодаря победе на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.