Мертенс: «Так матчи начинать нельзя, „Наполи“ повезло тут же отыграться»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, чей дубль помог неаполитанцам добиться волевой победы над «Болоньей» в матче 22-го тура Серии А, подвел итоги встречи:

«Так матчи начинать нельзя. Не всегда удастся исправить положение, ведь „Болонья“ - это команда с хорошими игроками в составе, с хорошим тренерским штабом.

Мы пропустили первыми, но нам повезло тут же отыграться.

Нам нужно продолжать двигаться от матча к матчу. Мы ежедневно работаем и отдаем все свои силы. Будем сражаться до конца, а там посмотрим».