Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 30 млн евро

«Барселона» и бывший игрок команды Неймар будут выяснять отношения в суде.

Бразилец хочет получить 30 млн евро, которые были положены ему в качестве бонуса за лояльность. Однако когда «Барса» узнала о намерении Неймара перейти в ПСЖ, она решила не выплачивать ему эту часть бонуса. В стане «блаугранас» твердо уверены, что раз Неймар решил уехать в Париж, то нарушил условие договора.

Бразилец с таким положением вещей категорически не согласен, поэтому он обратился в суд. Если Неймар выиграет дело, то общие траты на футболиста за 4 года для «Барселоны» превысят 230 млн евро.

В то же время «Барса» подала ответный иск на 75 млн евро с целью взыскать с Неймара прибыль от продленного контракта с каталонцами. Также в эту сумму входит штраф за ущерб.