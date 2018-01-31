Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 30 млн евро

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:11
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы12
21:37
«Тоттенхэм» подписал Моуру24
21:33
«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА205
20:57
«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза13
20:37
Зарплата Ханни в «Спартаке» составит 2 млн евро в год34
00:05
«Суонси» объявил о трансфере Андре Айю0
23:56
«Аланьяспор» подписал Вандерсона0
23:42
«Рубин» отдал Рочину в аренду клубу Ла Лиги2
23:34
Халил Алтынтоп вернулся в «Кайзерслаутерн» спустя 11 лет0
23:32
Бериша: «Думаю, мне понадобится две недели, чтобы набрать необходимые кондиции»0
23:22
Муса: «7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем»3
23:12
Эриксен забил второй самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги6
23:04
Цорк: «Миши - интересный нападающий»0
23:04
Экс-нападающий МЮ продолжит карьеру в «Райо Вальекано»0
22:56
«РБ Лейпциг» арендовал нападающего «Эвертона»0
22:52
«Саутгемптон» вернется к кандидатуре Промеса летом3
22:49
«Наполи» отдал в аренду Джаккерини0
22:45
«Сельта» арендовала у «Торино» нападающего0
22:43
«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»7
22:34
Ванкер разорвал контракт с «Антальяспором»1
22:26
«Галатасарай» арендовал у «Интера» защитника0
22:15
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»: Ляпорт и Зинченко сыграют с первых минут2
22:09
«Милан» - «Лацио»: стартовые составы1
22:02
«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы1
21:56
Вандерсон может продолжить карьеру в Турции2

Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 30 млн евро

вчера, 12:48

«Барселона» и бывший игрок команды Неймар будут выяснять отношения в суде.

Бразилец хочет получить 30 млн евро, которые были положены ему в качестве бонуса за лояльность. Однако когда «Барса» узнала о намерении Неймара перейти в ПСЖ, она решила не выплачивать ему эту часть бонуса. В стане «блаугранас» твердо уверены, что раз Неймар решил уехать в Париж, то нарушил условие договора.

Бразилец с таким положением вещей категорически не согласен, поэтому он обратился в суд. Если Неймар выиграет дело, то общие траты на футболиста за 4 года для «Барселоны» превысят 230 млн евро.

В то же время «Барса» подала ответный иск на 75 млн евро с целью взыскать с Неймара прибыль от продленного контракта с каталонцами. Также в эту сумму входит штраф за ущерб.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Траты «Ман Сити» на защитников превышают расходы на национальную оборону Латвии и Армении
Вчера, 20:46 5
«Манчестер Сити» бьет рекорд трат
Вчера, 00:10Ivan1908 в блоге Футбол и деньги6
В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 2016
30 января 6
«Манчестер Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы с лета 2008 года
30 января 22
Как «Манчестер Юнайтед» обошёл «Реал», а «Арсенал» опередил ПСЖ
28 январяДоскен Бахытулы в блоге Футбол и деньги4
В УЕФА сомневаются в правдивости финансовой отчётности ПСЖ
28 января 11
Обсудить
Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Red_team
вчера в 23:30
Red_team:
Пора бы обновить, негоже барину всея Каталония такие сущие гроши принимать в дары от холопов
мдэээ дела плохи у титек украины.))
77rust77
77rust77
вчера в 23:29
Скорее всего суд встанет на сторону Барсы,чтоб потом не было кидалова,а то научились получить бонус и тут же откупиться
Crooclin
Crooclin
вчера в 21:16
Мдааа...Один из тех случаев, когда большие деньги на заре жизни сгубили талант...
Дай бог чтобы вовремя очухался и в себя пришёл
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Шишанутый
вчера в 17:12
Когда он к вам придет все бумерангом вернется :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 17:10
Некрасиво Неймар поступает. Лояльность не проявил?! какие еще вопросы?! :)
denmig
denmig
вчера в 16:42
а наглый этот шкет! - мало того , что срулил, так еще и баболло хочет!
Red_team
Red_team ответил BARCDJIN
вчера в 16:12
BARCDJIN:
Контракт давно пролонгирован = чего ты пишешь хрень какуе то...
Пора бы обновить, негоже барину всея Каталония такие сущие гроши принимать в дары от холопов
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 15:30
Надеюсь Реал обойдет стороной эту алчную мр.. уж лучше бревно бенза держать в команде до конца карьеры, чем купить этого наглеца и развалить команду.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa ответил NOVA
вчера в 15:27
NOVA:
вперед неймар. раздень эту балетную школу!!!
вроде не мадрид раздевает?
No problem
No problem
вчера в 15:24
Красава😆😆😆
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:06
Шишанутый
Шишанутый ответил Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:04
Duda Gigolaev Osetin:
Да уж.. Бедные судьи... Так скоро Неймар в немилость придет фанам каталонии. Вся надежда Барсы, что Коутиньо стрельнет... Но что-то я не помню, чтоб в Англии кто-то боялся Коутиньо... Зря Барса свое будущее не уберегла.
У Барселонаы нет будующего!
Шишанутый
Шишанутый ответил ДАША Д
вчера в 15:04
ДАША Д:
Пожалуй у Барселоны больше шансов.
Потому что она судей подкупит как обычно делает.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:02
Удачи Неймару в суде! Пусть накажет этих мошенеков.
unomadridista
unomadridista
вчера в 14:42
Удачи парню !
BarsfanBaku
BarsfanBaku
вчера в 14:35
уже противно про Неймара , то в реал то в суд то с кавани то с эмэри . то контракт . уже нечего читать тут
Ismadiyar
Ismadiyar
вчера в 14:14
очень гнилой игрок внутри, может и один из сильнейших футболистов мира благодаря Барсе, но внутри ужас, они с папашей готовы на все ради денег, это что то вроде, до 30 июня если ты будешь в команде мы тебе выплатим 30 лямов, а с 1 июля он говорит дайте мне мои 30 я ухожу в ПСЖ п..
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Red_team
вчера в 14:12
Red_team:
Где?
Контракт давно пролонгирован = чего ты пишешь хрень какуе то...
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 14:11
Самое месту этому жучаре в Реале..
Red_team
Red_team ответил BARCDJIN
вчера в 14:11
BARCDJIN:
что за бред...
Где?
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 13:47
наглый япоша с батей кажись не в курсе что означает слово ЛОЯЛЬНОСТЬ))
neomessi
neomessi
вчера в 13:47
Болельщики больше любят Кавани чем банкира.
NOVA
NOVA
вчера в 13:45
вперед неймар. раздень эту балетную школу!!!
ArS1886
ArS1886
вчера в 13:35
Правильно делает
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:30
Недоедает бедненький, после тренировок видимо таксует, чтоб на жизнь хватило.
дурман
дурман
вчера в 13:29
Отдайте ему эти деньги, парню на хлеб не хватает
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 13:25
Неймар и в самом ПСЖ многим не нравится,несмотря на хорошую результативность
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 13:10
Наверное самый ублюдочный игрок за всю историю футбола.
neomessi
neomessi
вчера в 13:07
Он него этого можно ожидать да и наверное 30млн для Неймара и его папаши карманные расходы, причем просто месячные расходы.
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 13:06
Бонус за лояльность? Ваще стыд потерял бразильский петух.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100