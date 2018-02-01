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Гвардиола: «Сегодня мы увидели, насколько хорош Ляпорт. Марез? Он игрок „Лестера“»

сегодня, 04:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» в 25-м туре АПЛ (3:0), а также оценил игру новичка «горожан» Эмерика Ляпорта и сообщил о том, что трансфер хавбека «Лестера» Рияда Мареза не состоится:

«Хорошая игра, просто превосходная, мы заслужили победу и взяли очередные три очка. Кевин Де Брюйне проводит выдающийся сезон, а все остальные игроки стараются следовать его примеру.

Что касается Ляпорта, вчера он провёл первую тренировку за „Сити“, но сегодня мы увидели, насколько он хорош. Он провёл просто потрясающий матч. Мы очень рады за него.

Будут ли ещё какие-то приобретения? Нет. Марез – игрок „Лестера“. Так что я не буду много о нём говорить. Трансферное окно закрыто, поэтому мы закончим этот сезон с теми, кто у нас есть».

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:51
Да и правильно,у горожан итак идеальный состав. Хотя в принципе лавочник типа Мареза не помешал бы )
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:24
Мы увидели футбол.
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