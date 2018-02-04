Главе Ла Лиги предложат более выгодный контракт, чтобы он не ушел в Серию А

На следующей неделе Исполнительный комитет Ла Лиги проведет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос продления контракта с президентом организации Хавьером Тебасом.

Большинство членов комиссии выступили за то, чтобы повысить 55-летнему специалисту зарплату. Дело в том, что Тебас рассматривается на руководящую должность в итальянской Серии А, которая переживает не лучшие времена и требует модернизации. В Испании не хотят терять опытного специалиста, так что в новом соглашении Хавьера предусмотрен пункт о клаусуле.