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Врач «Анжи» рассказал про здоровье Данченко, который испытывал проблемы с сердцем

сегодня, 10:56

Врач «Анжи» Хаджимурад Хизроев рассказал о здоровье полузащитника команды Олега Данченко, который пропустил часть зимних сборов из-за кардиологических проблем.

«Перед началом сборов у Олега Данченко было выявлено небольшое нарушение ритма сердца на плановом медосмотре команды в Москве. По этой причине было принято решение оставить Олега для прохождения углубленного обследования. В институте кардиологии им. Мясникова была проведена серия медицинских тестов, а также небольшая метаболическая терапия. По ее окончании Олег повторно прошел тестирование, по его результатам врачами клиники было вынесено решение, что футболист может беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью».

Напомним, что минувшим летом Олег Данченко присоединился к «Анжи».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:17
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