Самый высокооплачиваемый состав в Европе в текущем сезоне. Холанд, Салах и 5 звёзд «Реала»

28 августа 2025, 16:00

О таких зарплатах мечтает любой из нас.

Мадридский «Реал» лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых клубов европейского футбола в нынешнем сезоне, но в список футболистов с самыми большими зарплатами вошли также звезды «Баварии», «Ливерпуля», ПСЖ , «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Давайте использовать схему 4-4-2 для самого богатого состава среди европейских клубов. Данные по зарплате опубликовала компания Capology.

Вратарь: Мануэль Нойер – 403 846 евро в неделю — примерно 37,9 млн рублей в неделю (здесь и дальше по курсу ЦБ РФ на 28.08.2025)

Первый номер «Баварии» значительно опережает своего соотечественника Марка-Андре тер Штегена (320 577 евро в неделю — неудивительно, что тот отчаянно хочет остаться в «Барселоне») в борьбе за звание самого высокооплачиваемого вратаря в Европе. Впрочем, скоро может появиться новый лидер. В начале этого года Нойер подписал свой, возможно, последний обновленный контракт, и к моменту его истечения Мануэлю исполнится 40 лет. Немецкие СМИ намекали, что через год Нойер повесит перчатки на гвоздь. Возможно, последним турниром в карьере вратаря станет ЧМ -2026.

Правый защитник: Трент Александер-Арнольд – 320 577 евро в неделю — примерно 30 млн рублей в неделю

Капитан «Челси» Рис Джеймс был правым защитником в составе этой символической сборной в прошлом сезоне, но это место занял его товарищ по сборной Англии после выгодного переезда в столицу Испании. Вероятно, все же это не был классический переход на правах свободного агента, поскольку «Реал», как сообщалось, заплатил 10 миллионов евро, чтобы «Ливерпуль» разрешил Тренту участвовать в Клубном чемпионате мира. Но все же представители футболиста получили солидный кусок пирога при оформлении сделки.

Центральный защитник: Вирджил ван Дейк – 405 948 евро в неделю — примерно 37 млн рублей в неделю

Некоторые эксперты по-прежнему называют ван Дейка лучшим центральным защитником в мировом футболе, а зарплата нидерландца это может подтвердить. Для «Ливерпуля» потеря своего капитана и лидера обороны стала бы настоящей катастрофой. В конце прошлого сезона клуб все же смог уговорить Вирджила остаться, продлив контракт на два года.

Центральный защитник: Давид Алаба – 432 692 евро в неделю — примерно 40 млн рублей в неделю

«Реал» подписал опытного защитника еще в 2021 году и выдал ему огромную зарплату – всё же Алаба тогда бесплатно перебрался в Мадрид, так его решили отблагодарить. Давид сразу же доказал, что стоит вложений, помог команде выиграть еще одну Лигу чемпионов, но медленный регресс из-за травмы передней крестообразной связки привел к тому, что в прошлом сезоне он вышел в стартовом составе всего 17 раз и отыграл 600 минут. Его контракт истекает в конце сезона, и, учитывая недавние травмы, трудно представить, что «Реал» продлит договор с Алабой.

Левый защитник: Люка Эрнандес – 253 846 евро в неделю — примерно 23,6 млн рублей в неделю

Прошли те времена, когда ПСЖ мог похвастаться тем, что в составе парижских «галактикос» были Серхио Рамос, Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, и за эту привилегию шейхам приходилось платить бешеные деньги. Новый подход к делу дал свои плоды – парижане наконец-то выиграли желанную Лигу чемпионов. Исторический требл застал и Эрнандес. Сейчас француз является дублером Нуну Мендеша. Но вряд ли он в ближайшее время уйдёт куда-то ещё, учитывая, что контракт с ПСЖ рассчитан до 2028 года.

Правый вингер: Мохамед Салах – 463 940 евро в неделю — примерно 43,2 млн рублей в неделю

Еще один футболист в этом составе, чей контракт истекал в конце победной для команды кампании. И он тоже решил остаться – египтянин качественно вел переговоры с руководством клуба. И еще круче подогревал интерес СМИ . Поехали на выезд к МЮ – писал в соцсетях, что это его, возможно, последний матч на «Олд Траффорд», и все в таком духе. Это была крайне успешная тактика ведения переговоров.

Центральный полузащитник: Каземиро – 405 948 евро в неделю — примерно 37,8 млн рублей в неделю

Бразилец постарался себя проявить в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» – это словно версия «Спартака» в Англии. Хотя даже хуже. Вчера вот вообще случился кошмар, подобного которому сэр Алекс Фергюсон раньше и представить не смог бы. Каземиро понимает, что ему платят огромную зарплату и продлевать на таких условиях договор не будут. Поэтому даем прогноз, что он доиграет сезон в Англии, а потом уедет в Саудовскую Аравию.

Центральный полузащитник: Джуд Беллингем – 400 577 евро в неделю — примерно 37,4 млн рублей в неделю

Бухгалтеры «Реала» не только одобрили колоссальную выплату в 103 миллиона евро за подписание контракта с молодым англичанином из дортмундской «Боруссии», но и дали добро на огромную зарплату. Впрочем, мадридцам стоит остерегаться родителей Джуда – они могут принести беду на «Сантьяго Бернабеу».

Левый вингер: Винисиус Жуниор – 400 577 евро в неделю — примерно 37,4 млн рублей в неделю

Мы приближаемся к решающему моменту в переговорах по контракту бразильца. Сейчас истекают последние два года его текущего контракта на «Бернабеу», и Флорентино Перес должен принять решение. По данным ESPN, «Реал» предложил Вини небольшое повышение зарплаты, но его агенты посоветовали бразильцу посмотреть, как пройдет нынешний сезон под руководством Хаби Алонсо, а уже потом делать выводы. Впрочем, сложно представить, что такому скандальному футболисту сейчас будут где-то платить больше, чем в Мадриде. Разве что в Саудовской Аравии… Возможно, Винисиусу стоило согласиться на предложение, иначе через год оно может быть не таким выгодным для бразильца.

Левый нападающий: Эрлинг Холанд – 608 922 евро в неделю — примерно 56,8 млн рублей в неделю

Что тут скажешь — самый высокооплачиваемый игрок европейского футбола. «Манчестер Сити» платит невероятные деньги норвежскому бомбардиру. И эта зарплата у него в кармане до 2034 года. Мало кто из игроков в истории футбола может похвастаться таким жирным контрактом.

Правый нападающий: Килиан Мбаппе – 600,962 евро в неделю — примерно 56,1 млн рублей в неделю