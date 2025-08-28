Самый высокооплачиваемый состав в Европе в текущем сезоне. Холанд, Салах и 5 звёзд «Реала»

О таких зарплатах мечтает любой из нас.
Мадридский «Реал» лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых клубов европейского футбола в нынешнем сезоне, но в список футболистов с самыми большими зарплатами вошли также звезды «Баварии», «Ливерпуля», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Давайте использовать схему 4-4-2 для самого богатого состава среди европейских клубов. Данные по зарплате опубликовала компания Capology.
Вратарь: Мануэль Нойер – 403 846 евро в неделю — примерно 37,9 млн рублей в неделю (здесь и дальше по курсу ЦБ РФ на 28.08.2025)
Первый номер «Баварии» значительно опережает своего соотечественника Марка-Андре тер Штегена (320 577 евро в неделю — неудивительно, что тот отчаянно хочет остаться в «Барселоне») в борьбе за звание самого высокооплачиваемого вратаря в Европе. Впрочем, скоро может появиться новый лидер. В начале этого года Нойер подписал свой, возможно, последний обновленный контракт, и к моменту его истечения Мануэлю исполнится 40 лет. Немецкие СМИ намекали, что через год Нойер повесит перчатки на гвоздь. Возможно, последним турниром в карьере вратаря станет ЧМ-2026.
Правый защитник: Трент Александер-Арнольд – 320 577 евро в неделю — примерно 30 млн рублей в неделю
Капитан «Челси» Рис Джеймс был правым защитником в составе этой символической сборной в прошлом сезоне, но это место занял его товарищ по сборной Англии после выгодного переезда в столицу Испании. Вероятно, все же это не был классический переход на правах свободного агента, поскольку «Реал», как сообщалось, заплатил 10 миллионов евро, чтобы «Ливерпуль» разрешил Тренту участвовать в Клубном чемпионате мира. Но все же представители футболиста получили солидный кусок пирога при оформлении сделки.
Центральный защитник: Вирджил ван Дейк – 405 948 евро в неделю — примерно 37 млн рублей в неделю
Некоторые эксперты по-прежнему называют ван Дейка лучшим центральным защитником в мировом футболе, а зарплата нидерландца это может подтвердить. Для «Ливерпуля» потеря своего капитана и лидера обороны стала бы настоящей катастрофой. В конце прошлого сезона клуб все же смог уговорить Вирджила остаться, продлив контракт на два года.
Центральный защитник: Давид Алаба – 432 692 евро в неделю — примерно 40 млн рублей в неделю
«Реал» подписал опытного защитника еще в 2021 году и выдал ему огромную зарплату – всё же Алаба тогда бесплатно перебрался в Мадрид, так его решили отблагодарить. Давид сразу же доказал, что стоит вложений, помог команде выиграть еще одну Лигу чемпионов, но медленный регресс из-за травмы передней крестообразной связки привел к тому, что в прошлом сезоне он вышел в стартовом составе всего 17 раз и отыграл 600 минут. Его контракт истекает в конце сезона, и, учитывая недавние травмы, трудно представить, что «Реал» продлит договор с Алабой.
Левый защитник: Люка Эрнандес – 253 846 евро в неделю — примерно 23,6 млн рублей в неделю
Прошли те времена, когда ПСЖ мог похвастаться тем, что в составе парижских «галактикос» были Серхио Рамос, Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, и за эту привилегию шейхам приходилось платить бешеные деньги. Новый подход к делу дал свои плоды – парижане наконец-то выиграли желанную Лигу чемпионов. Исторический требл застал и Эрнандес. Сейчас француз является дублером Нуну Мендеша. Но вряд ли он в ближайшее время уйдёт куда-то ещё, учитывая, что контракт с ПСЖ рассчитан до 2028 года.
Правый вингер: Мохамед Салах – 463 940 евро в неделю — примерно 43,2 млн рублей в неделю
Еще один футболист в этом составе, чей контракт истекал в конце победной для команды кампании. И он тоже решил остаться – египтянин качественно вел переговоры с руководством клуба. И еще круче подогревал интерес СМИ. Поехали на выезд к МЮ – писал в соцсетях, что это его, возможно, последний матч на «Олд Траффорд», и все в таком духе. Это была крайне успешная тактика ведения переговоров.
Центральный полузащитник: Каземиро – 405 948 евро в неделю — примерно 37,8 млн рублей в неделю
Бразилец постарался себя проявить в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» – это словно версия «Спартака» в Англии. Хотя даже хуже. Вчера вот вообще случился кошмар, подобного которому сэр Алекс Фергюсон раньше и представить не смог бы. Каземиро понимает, что ему платят огромную зарплату и продлевать на таких условиях договор не будут. Поэтому даем прогноз, что он доиграет сезон в Англии, а потом уедет в Саудовскую Аравию.
Центральный полузащитник: Джуд Беллингем – 400 577 евро в неделю — примерно 37,4 млн рублей в неделю
Бухгалтеры «Реала» не только одобрили колоссальную выплату в 103 миллиона евро за подписание контракта с молодым англичанином из дортмундской «Боруссии», но и дали добро на огромную зарплату. Впрочем, мадридцам стоит остерегаться родителей Джуда – они могут принести беду на «Сантьяго Бернабеу».
Левый вингер: Винисиус Жуниор – 400 577 евро в неделю — примерно 37,4 млн рублей в неделю
Мы приближаемся к решающему моменту в переговорах по контракту бразильца. Сейчас истекают последние два года его текущего контракта на «Бернабеу», и Флорентино Перес должен принять решение. По данным ESPN, «Реал» предложил Вини небольшое повышение зарплаты, но его агенты посоветовали бразильцу посмотреть, как пройдет нынешний сезон под руководством Хаби Алонсо, а уже потом делать выводы. Впрочем, сложно представить, что такому скандальному футболисту сейчас будут где-то платить больше, чем в Мадриде. Разве что в Саудовской Аравии… Возможно, Винисиусу стоило согласиться на предложение, иначе через год оно может быть не таким выгодным для бразильца.
Левый нападающий: Эрлинг Холанд – 608 922 евро в неделю — примерно 56,8 млн рублей в неделю
Что тут скажешь — самый высокооплачиваемый игрок европейского футбола. «Манчестер Сити» платит невероятные деньги норвежскому бомбардиру. И эта зарплата у него в кармане до 2034 года. Мало кто из игроков в истории футбола может похвастаться таким жирным контрактом.
Правый нападающий: Килиан Мбаппе – 600,962 евро в неделю — примерно 56,1 млн рублей в неделю
Холанда и Мбаппе называют ответом «поколения Z» Месси и Роналду. Эти двое пока не выиграли «Золотой мяч», а Мбаппе все еще жаждет победы в Лиги чемпионов. Но их зарплаты, безусловно, отражают статус преемников двух выдающихся суперзвезд ушедшей эпохи. Якобы Мбаппе согласился на сокращение зарплаты после ухода из ПСЖ, но это не тот случай, когда человека стоит жалеть — «Реал» платит ему явно не копейки.