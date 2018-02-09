МЮ потерял 29 млн фунтов из-за реформ Трампа

«Манчестер Юнайтед» за вторую половину 2017 года потерпел убытки в размере 29 млн фунтов. Это первый подобный случай для клуба за последние 8 лет.

МЮ принадлежит американским собственникам - Джоэлу и Авраму Глейзеру, поэтому акции клуба находятся на фондовой бирже Нью-Йорка. Из-за реформ президента США Дональда Трампа в сфере налогообложения МЮ пришлось заплатить 48,8 млн фунтов налогов. При этом доход клуба за тот же период составил 19,7 млн, что в общей сложности привело к убыткам в размере порядка 29 млн фунтов.

Несмотря на этот убыток в 2017 году, общая прибыль клуба составила между 575 и 585 миллионами фунтов, что является рекордом для футбольных клубов.