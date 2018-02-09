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МЮ потерял 29 млн фунтов из-за реформ Трампа

сегодня, 13:01

«Манчестер Юнайтед» за вторую половину 2017 года потерпел убытки в размере 29 млн фунтов. Это первый подобный случай для клуба за последние 8 лет.

МЮ принадлежит американским собственникам - Джоэлу и Авраму Глейзеру, поэтому акции клуба находятся на фондовой бирже Нью-Йорка. Из-за реформ президента США Дональда Трампа в сфере налогообложения МЮ пришлось заплатить 48,8 млн фунтов налогов. При этом доход клуба за тот же период составил 19,7 млн, что в общей сложности привело к убыткам в размере порядка 29 млн фунтов.

Несмотря на этот убыток в 2017 году, общая прибыль клуба составила между 575 и 585 миллионами фунтов, что является рекордом для футбольных клубов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:15
Объявить ему войну!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:11
Ничего страшного в этом нет
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 13:09
Цена игрока средней руки в АПЛ.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:08
прям футбольная новость)))


держите пост новостиделы

В итальянском футболе случилось нечто невероятное: впервые за 15 лет права на показ серии А выкупили не компании Руперта Мердока (Sky) и Сильвио Берлускони (Mediaset). На рынок неожиданно, но очень уверенно ворвались испанцы.

Речь идет о пакете на следующие три сезона – с лета 2018-го по 2021 год. Переговоры были мучительными: лига требовала чуть более миллиарда евро за каждый сезон, а вечные гиганты Sky Italia и Mediaset скупо предлагали 830 миллионов. И тут вмешалась испанская медиагруппа MediaPro. Она сразу согласилась платить требуемые 1,05 миллиарда евро в год и, соответственно, выиграла аукцион.

Итоговый чек за права на показ серии А в Италии – 3,15 миллиарда евро за 3 года.

Сейчас клубы получают от Sky Italia и Mediaset 924 миллиона евро в год.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 13:08
Это для клуба не деньги... еслиб сотни мультов то ощутимо было бы)
drug01
drug01
сегодня в 13:06
Это просто копейки
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