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Баптиста: «Нам говорили: „Не бейте Месси, чтобы он не завёлся“. Неймар сейчас такой же»

сегодня, 07:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Жулио Баптиста в преддверии первого матча бывшего клуба против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов лестно высказался о форварде ПСЖ, своём соотечественнике Неймаре:

«Когда мы играли со сборной Аргентины, нас просили не бить по ногам Месси, потому что он может завестись и начать играть с большим энтузиазмом. То же самое происходит и в случае с Неймаром. Неймар – один из самых опасных атакующих игроков в мире. Он обладает отличным умением, показывая, как легко можно делать сложные вещи. К тому же, он наслаждается своей игрой и стал более зрелым футболистом, что важно.

В этом противостоянии ничего не ясно. ПСЖ очень силён, обладает лучшей атакой в Европе, в то время как в „Реале“ сейчас всё противоречиво. Но „Реал“ есть „Реал“. Они знают, как побеждать в Лиге чемпионов, и поэтому я считаю, что здесь ничего не ясно».

Напомним, недавно Лионель Месси выразил мнение, что «Барселона» стала сильнее после ухода Неймара в ПСЖ.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 09:43
Неймар от каждого тычка корчится в муках, так что попинать его итак не получится!)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:16
Завтра все увидим
abramjan
abramjan
сегодня в 08:26
правильно...девочек бить нельзя
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:49
Да его никто бить не будет. Зачем игрокам Реала травмировать своего будущего одноклубника )
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