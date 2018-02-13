Прекращено дело о нападении фанатов «Зенита» на игроков «Динамо»

Источник сообщает, что в Петербурге суд прекратил дело о нападении фанатов «Зенита» на воспитанников футбольной школы «Динамо».



«Петроградский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования подсудимых в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.



В избиении обвинялись семеро фанатов «Зенита». Судом было установлено, что преступление совершено по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы – болельщиков футбольной команды «Динамо», первоначальную статью «хулиганство» сменили, что и сократило сроки наказания, а дело закрылось по сроку давности.



Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» Александр Панов подвергся нападкам фанатов петербургского клуба.