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Прекращено дело о нападении фанатов «Зенита» на игроков «Динамо»

сегодня, 11:52

Источник сообщает, что в Петербурге суд прекратил дело о нападении фанатов «Зенита» на воспитанников футбольной школы «Динамо».

«Петроградский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования подсудимых в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

В избиении обвинялись семеро фанатов «Зенита». Судом было установлено, что преступление совершено по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы – болельщиков футбольной команды «Динамо»,  первоначальную статью «хулиганство» сменили, что и сократило сроки наказания, а дело закрылось по сроку давности.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» Александр Панов подвергся нападкам фанатов петербургского клуба.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 13:45
    Parovoznic
    Parovoznic
    сегодня в 13:39
    Всегда считал питерских болел адекватными ребятами. В основной своей массе.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:28
    Повезло Динамикам, могли бы переквалифицировать, осудить и дать реальные сроки, за то что добрым и отзывчивым парням из Питера, библиотекарям и искусствоведам, своими болельщицкими лицами все костяшки на руках сбили в кровь и обувь испортили.
    шацк
    шацк
    сегодня в 13:23
    62ократия - Едроссы - страна дураков....
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 13:22
    При желании следователя, его начальника и надзирающего за следствием прокурора можно переквалифицировать, а затем прекратить любое дело. В нашем случае имело место злостное хулиганство по мотивам ненависти и вражды - и в этом нет никаких сомнений. Но если хитро задавать вопросы подследственным и те не дураки, учитывая наличие адвокатов, можно получить от первых такие показания, что их нужно награждать, а не судить. Органы расследования долго соображали, как благополучно замотать дело, и придумали - по надуманным предлогом переквалифицировали деяние на более мягкую статью, а затем с чувством выполненного долга прекратили дело в связи с истечением сроков давности. Весьма распространенная практика.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 13:18
    Кто бы мог подумать, что в культурной столице России существует и размножается под патронажем Газпрома стадо дикарей, находящихся к тому же под прикрытием правоохранительной системы этого прекрасного города! Накануне ЧМ-18 это любопытная история!
    Гуливер
    Гуливер
    сегодня в 13:03
    Динамо давно пора расформировать
    Гуливер
    Гуливер
    сегодня в 13:01
    когда-такое было
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил LOpp
    сегодня в 12:51
    LOpp:
    мне кажется государственный обвинитель на новый год получил хорошую премию от газпрома. газпрому же не нужно, чтобы за "нашевсе" болели уголовники.
    И катается на новой красивой машине)
    LOpp
    LOpp ответил LOpp
    сегодня в 12:50
    LOpp:
    государственный обвинитель поменял статью с Хулиганство (до 7 лет) на Побои (до 2 лет). 2 года прошло и вуаля, срок давности истек. У нас такие законы 56ьные.
    мне кажется государственный обвинитель на новый год получил хорошую премию от газпрома.
    газпрому же не нужно, чтобы за "нашевсе" болели уголовники.
    Борисыч1
    Борисыч1
    сегодня в 12:46
    Позор!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:46
    государственный обвинитель поменял статью с Хулиганство (до 7 лет) на Побои (до 2 лет).
    2 года прошло и вуаля, срок давности истек.
    У нас такие законы 56ьные.
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 12:43
    Опять стыдно за немытых.. бандитский Петербург..
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Nikola45
    сегодня в 12:42
    Nikola45:
    Ну что посмотрели что ваши вытворяют? Или еще нужно видео что ваши вытворяют? Вы Владимир заблуждаетесь в адекватности ваших фанатов! А скорее всего делаете вид! Зайдите на ютюб и посмотрите как кто себя ведет! И поверьте о Зените там меньше чем о Спартаке!
    (Все имена и совпадения случайны)
    Скорее всего, дело было так.
    Ты шел из шикарного ресторана, после свидания с юной красоткой. Пили мартини с водкой. Взболтать, но не размешивать. Последующая любовная ночь на яхте сорвалась, т.к. позвонили из администрации президента и попросили разобраться в одном важном вопросе в Сирии. Никола 045. Джеймс Никола 045.
    Подходя к конспиративной квартире, около парадной, ты увидел трех бомжей, дерущихся за фунфырик. В глазах двоилось, от благородного вина, поэтому, их стало 6 и одного, дорисовало воображение.
    На одном, была красная шапка и ты сразу понял - спартачи. Рука уже лежала на рукоятке беретты, но миссия в Сирии и интересы РФ важней, сказал ты себе, после чего поднялся в квартиру, и не раздеваясь уснул, тяжелым, хмельным сном.
    Казанский
    Казанский ответил Nikola45
    сегодня в 12:41
    Nikola45:
    Опять все Московская пресса переврала!
    Шо,таки расстреляли их на Дворцовой площади?
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 12:39
    Опять все Московская пресса переврала!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:37
    Купленное правосудие в Питере, к гадалке не ходи.
    Казанский
    Казанский ответил Sem25
    сегодня в 12:29
    Sem25:
    Верно. Это может стать проблемой. Но надеюсь, что подростков(футболистов академии Зенита) никто трогать не будет. Вообще не понимаю, кем надо быть, чтобы детей избивать...да еще и дело переквалифицировать.
    Ну не знаю,не знаю.Когда не работает государственная система наказания,то вступает в силу суд Линча.И на суду ли не знать об этом.Вообще не понимаю переквалификацию статьи и ожидания пока срок давности истечет
    Sem25
    Sem25 ответил Казанский
    сегодня в 12:27
    Казанский:
    Если не может справедливо решить суд,то в действие вступят фанаты Динамо и может полететь обратка....
    Верно. Это может стать проблемой. Но надеюсь, что подростков(футболистов академии Зенита) никто трогать не будет. Вообще не понимаю, кем надо быть, чтобы детей избивать...да еще и дело переквалифицировать.
    Nikola45
    Nikola45 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:25
    AntiherQ1488:
    А я то думал, кто в милицейской форме))
    Большая просьба больше не обращаться ко мне! Есть грань но отчего то вы все время пытаетесь перейти ее!
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:24
    В Питере то динамовских пацанов изобьют,то у немецких болельщиком мобилы отожмут..а еще культурная столица.Как был бандитским Петербург,таким и остался
    Nikola45
    Nikola45 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:24
    AntiherQ1488:
    Конечно. Судя по всему, это был Дед за ЦСКА. Идет он с женой, видимо на дерби со Спартаком. Ты там оказался случайно. Ну или за армейских друзей поболеть приехал. Подбегают злые спартачи, с шарфами, все в красно белом. И чтоб не было никаких вопросов, орали они - За Спартак - цска ****. Сказочник, говорю же.
    Ну что посмотрели что ваши вытворяют? Или еще нужно видео что ваши вытворяют? Вы Владимир заблуждаетесь в адекватности ваших фанатов! А скорее всего делаете вид! Зайдите на ютюб и посмотрите как кто себя ведет! И поверьте о Зените там меньше чем о Спартаке!
    Parovoznic
    Parovoznic
    сегодня в 12:23
    Питерцы, это реально стыдно. Культурная столица, ёпта...
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:20
    Если не может справедливо решить суд,то в действие вступят фанаты Динамо и может полететь обратка....
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 12:18
    Казанский:
    И чуть-чуть Манго выглядывает из-за спины))
    А я то думал, кто в милицейской форме))
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 12:17


    Вот они ваши красавцы!
    Плачутся что их обидели!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Nikola45
    сегодня в 12:17
    Nikola45:
    Владимир это серьезные вещи!
    Конечно. Судя по всему, это был Дед за ЦСКА. Идет он с женой, видимо на дерби со Спартаком. Ты там оказался случайно. Ну или за армейских друзей поболеть приехал. Подбегают злые спартачи, с шарфами, все в красно белом. И чтоб не было никаких вопросов, орали они - За Спартак - цска ****.
    Сказочник, говорю же.
    Казанский
    Казанский ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:16
    AntiherQ1488:
    А все - стоящие сзади в видео - клоны Степки))
    И чуть-чуть Манго выглядывает из-за спины))
    Морозовский
    Морозовский ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:15
    AntiherQ1488:
    А все - стоящие сзади в видео - клоны Степки))
    Вот тот, в фуре, переодетый Николка 45-й!
    Nikola45
    Nikola45 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:14
    AntiherQ1488:
    А жену - насиловали и громко улюлюкали) Сказочник)
    Владимир это серьезные вещи!
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