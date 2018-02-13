ФИФА отклонила требование Неймара взыскать с «Барселоны» 40 млн евро

Форварду ПСЖ Неймару не удалось через ФИФА взыскать с «Барселоны» 40 млн евро, которые игрок требовал возместить в качестве компенсации за отказ каталонцев выплатить бонус за продление контракта с клубом в 2016 году.

В Международной федерации футбола отклонили жалобу бразильца, и теперь у него остается шанс взыскать эту сумму с «Барсы» только через обычный суд, шансы на что не слишком велики.

В «Барселоне» довольны решением ФИФА и теперь подумывают над тем, чтобы пожаловаться туда уже на самого Неймара и потребовать с него 75 млн евро за невыполнение условий контракта.