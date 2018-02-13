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ФИФА отклонила требование Неймара взыскать с «Барселоны» 40 млн евро

сегодня, 11:58

Форварду ПСЖ Неймару не удалось через ФИФА взыскать с «Барселоны» 40 млн евро, которые игрок требовал возместить в качестве компенсации за отказ каталонцев выплатить бонус за продление контракта с клубом в 2016 году.

В Международной федерации футбола отклонили жалобу бразильца, и теперь у него остается шанс взыскать эту сумму с «Барсы» только через обычный суд, шансы на что не слишком велики.

В «Барселоне» довольны решением ФИФА и теперь подумывают над тем, чтобы пожаловаться туда уже на самого Неймара и потребовать с него 75 млн евро за невыполнение условий контракта.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 13:23
Ну и кто захочет потом этого крысёныша к себе в команду?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:11
Ему 26 , а он с 18 судится сначала с министерством финансов Бразилии , Затем с налоговой полицией Испании, затем с Каталонской Барселоной, что-то дополнительно требовал от ПСЖ.Похоже гаденыш всю оставшуюся жизнь будет стремиться украсть на налогах, процентах, обрывах договоров и прочем судейском хлебце с маслом.Не платить , скащивать проценты за условные сроки, бегать из страны в страну и судиться из за рубежа.Бизнес план такой для свой команды.При том что футболист очень хороший.
112910415
112910415
сегодня в 12:58
малость скромнее надо быть
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:52
Первая ласточка в падении Неймара,то ли еще будет...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:51
Вот так друзья становятся врагами
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:47
Неймар начинает калым собирать Реалу,с мира по нитке. Сейчас начнёт и с шейхов обратно свои 222 млн просить,которые он потратил на контракт с ПСЖ. )
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:42
Не повезло Неймару
Свиняка
Свиняка
сегодня в 12:38
Ненасытный бразильский петух
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:33
Это только начало.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:32
Неплохо было бы нагнуть Неймара на 75 млн.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:32
хоть в фифе нашлись люди, понимающие значения слова ЛОЯЛЬНОСТЬ, осталось объяснить это японцу и его бате
mntr13
mntr13
сегодня в 12:31
Правильное решение
Великий Князь
Великий Князь ответил Gorbuncov
сегодня в 12:28
Gorbuncov:
Что за человек то такой...
Лучший ученик жадного лепрекона)
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 12:21
Что за человек то такой...
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:19
Значит Леонид с фифой уже распилили бабос, по 20 мультов каждому. Аха-ха)
Kerri
Kerri
сегодня в 12:05
Богатые тоже плачут.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:03
Не гнушается любыми заработка и неймур.
за
за
сегодня в 12:00
Сага о любви к Каталонии...
kust07
kust07
сегодня в 11:59
беднее от этого не станет
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