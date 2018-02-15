Кутроне сегодня сыграет в атаке «Милана» вместо Андре Силвы

В сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец» - «Милан» в атаке «россонери» появится Патрик Кутроне, а не Андре Силва, как предполагалось изначально.

Силва забил 6 голов в 6 матчах группового этапа Лиги Европы, однако в чемпионате он до сих пор молчит, поэтому главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не особо доверяет португальцу.

При этом Гаттузо намерен выставить сильнейший состав в сегодняшней игре, чтобы постараться создать задел перед ответным матчем, поскольку «Милан» в ближайшие дни ждет еще и поединок Кубка Италии с «Лацио».