Конте: «„Челси“ показал хорошую игру. Теперь нужно подготовиться к „Барселоне“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Халлом» (4:0) в 1/8 финала Кубка Англии. Напомним, на следующей неделе лондонский клуб проведёт первый матч против «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хорошая игра, хорошая производительность. Это был отличный матч для нас. Самое главное – выход в следующий раунд. Теперь нужно подготовиться к игре с „Барселоной“.

Мы впечатляюще начали эту встречу. Были очень сосредоточенными и сконцентрированными, с желанием забить и пройти в следующий раунд. Я очень доволен отношением своих футболистов к игре. Это был позитивный вечер для „Челси“, потому что у нас была возможность дать отдохнуть нескольким важным игрокам команды. В то же время, я увидел, что футболисты находятся в хорошей форме. У нас есть различные варианты.

Теперь у нас есть три дня, чтобы принять лучшее решение для игры против „Барселоны“. В ближайшие две недели нам предстоит провести очень большие поединки, мы должны быть сильными в матчах с „Барселоной“, МЮ и „Ман Сити“. Мы к этому готовы».