Батшуайи: «Для форварда тяжело, когда он выходит, забивает гол и возвращается в запас»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи, арендованный зимой у «Челси», рассказал, что мешало закрепиться в основе лондонской команды:

«В „Челси“ мне было нелегко. Сейчас я играю с большей уверенностью в себе. Для форварда довольно тяжело, когда ты сидишь на скамейке запасных, затем забиваешь и снова возвращаешься в запас.

Не знаю, следил ли Конте за моим выступлением в Дортмунде. Сейчас „Челси“ сосредоточен на Англии и противостоянии с „Барселоной“ в Лиге чемпионов. Надеюсь, у них всё получится».

Напомним, в четверг Батшуайи отметился дублем в ворота «Аталанты» в матче Лиги Европы (3:2).