Фонсека: «„Рома“ понимает, что ей будет непросто с „Шахтером“»

21 февраля «Шахтер» сразится с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник «горняков» Паулу Фонсека считает, что его команда хорошо подготовилась к поединку:

«У нас было два месяца зимнего перерыва, но мы много тренировались и готовы к Лиге чемпионов.

В Украине мы регулярно смотрим матчи итальянских команд и „Ромы“, ведь это один из крупнейших клубов Серии А. Соперник выиграл последние три матча, так что это будет сложное испытание. „Рома“ также понимает, что ей будет непросто.

„Волки“ играют в агрессивный футбол, который предпочитает и „Шахтер“, поэтому мы знаем, как доставить им проблемы. Возможно, они в лучшей физической форме, но матч в любом случае получится интересным.

Какой результат устроит „Шахтер“? Любой, если поединок закончится в нашу пользу».

Называем победителя Лиги чемпионов!