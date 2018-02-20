В Беларуси тренера уволили спустя 4 дня после назначения из-за пьянки

Главный тренер белорусского клуба «Молодечно» Михаил Маковский был уволен по причине того, что пришёл на встречу с болельщиками и прессой пьяным.

16 февраля состоялось назначение тренера, а 19 числа прошла встреча с болельщиками и СМИ. Маковский пришёл на эту встречу пьяным, о чём сам признался и после её окончания был отстранён от должности главного тренера клуба.

После этого на его место был назначен брат Владимир Маковский, который был осужден на 2 года за организацию договорных матчей и лишен права занимать любые должности, связанные с футболом, в течение 5 лет.

Из-за негодования общественности в конечном итоге команду будет тренировать Валерий Ветров.

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