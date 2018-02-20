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В Беларуси тренера уволили спустя 4 дня после назначения из-за пьянки

сегодня, 13:08

Главный тренер белорусского клуба «Молодечно» Михаил Маковский был уволен по причине того, что пришёл на встречу с болельщиками и прессой пьяным.

16 февраля состоялось назначение тренера, а 19 числа прошла встреча с болельщиками и СМИ. Маковский пришёл на эту встречу пьяным, о чём сам признался и после её окончания был отстранён от должности главного тренера клуба.

После этого  на его место был назначен брат Владимир Маковский, который был осужден на 2 года за организацию договорных матчей и лишен права занимать любые должности, связанные с футболом, в течение 5 лет.

Из-за негодования общественности в конечном итоге команду будет тренировать Валерий Ветров.

Ранее проблемы с алкоголем обнаружились у защитника «Ромы» Бруно Переса.

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Все комментарии
неброско
неброско
сегодня в 15:27
у нас так Черчесова назначили
Верг
Верг
сегодня в 15:27
Это же кум батька, наверное бухал картофельный самогон
Kerri
Kerri
сегодня в 15:17
"А кто не пьет? Нет ты скажи! " фильм "Покровские ворота"
vistory
vistory
сегодня в 15:08
У нас можно гнать половину тренеров за организацию договорняков со спартаком.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:52
Ну отметил человек назначение, процесс слегка затянулся, всяко бывает.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота
сегодня в 14:49
На самом деле это трагедия для клуба. Миша Маковский отличный тренер. А с Петровым им не протянуть долго, все равно уволят.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 14:10
Кляческий бульбаш пусть пример берёт с земляка
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:47
лихо
ДСА
ДСА
сегодня в 13:30
Новость из разряда нарочно не придумаешь.
амурец
амурец
сегодня в 13:29
Черчесов бы штоли напился
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:18
"Добры Молодцы"!!!!!!!!!!
Старлей84
Старлей84
сегодня в 13:18
Страшный сон Сёмина ))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:14
ЧТО ЗА БРЕД ?
МОЖНО ПОДУМАТЬ БОЛЕЛЬЩИКИ НА ВСТРЕЧУ ТРЕЗВЫЕ ПРИШЛИ ! ГЫ-ГЫ
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:12
Пьяный, зек и физрук ,белорусская сказка
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