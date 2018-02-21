Конте: «Кристенсен – один из лучших игроков матча»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после первого матча с «Барселоной» в Лиги чемпионов (1:1) похвалил защитника своей команды Андреаса Кристенсена, несмотря на ошибку игрока, которая привела к пропущенному голу:

«Кристенсен провёл невероятный матч. Ему всего 21 год, но он уже сейчас демонстрирует потрясающую зрелость и силу характера. Я рад за него. Для меня Кристенсен стал одним из лучших игроков матча. Повторюсь, он провёл игру на высочайшем уровне, и я доволен им.

Наша линия нападения провела фантастический матч. Виллиан был великолепен в игре с „Халлом“, где отметился дублем. В последних 3 играх мы забили 8 мячей, и в 6 из них приняли участие Педро, Виллиан и Азар, которые демонстрируют невероятное взаимопонимание.

Виллиан способен играть так в каждом матче, и я надеюсь, что его великолепная форма продлится долго. Он был превосходен против „Халла“ и сегодня снова стал одним из лучших. Когда ты играешь на таком уровне, у тренера не остаётся сомнений относительно того, кто должен выходить в старте».