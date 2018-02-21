Суарес: «„Челси“ необходим гол на „Камп Ноу“, так что у нас будет больше пространства»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о первом гостевом матче против «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1):

«Мы забили важный гол перед ответной встречей, который позволит нам вольготнее чувствовать себя на „Камп Ноу“. Дома мы сильнее, и сегодня было важно забить гол. Теперь „Челси“ необходимо забивать на „Камп Ноу“, так что у нас будет больше свободного пространства».

Суарес также считает, что на нём мог быть назначен пенальти в момент, предшествовавший ответному голу «Барселоны»:

«Когда мяч дошёл до меня, игрок „Челси“ задел меня, лишив равновесия, но это решение зависит от рефери. После этого эпизода я пошёл в прессинг, чтобы попытаться вернуть мяч».