Виллиан: «„Барселона“ остаётся „Барселоной“ и без Неймара»

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан после первого матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов выразил мнение, что сине-гранатовые остаются сильной командой и без его соотечественника Неймара, прошлым летом перешедшего в «Пари Сен-Жермен»:

«Считаю, что „Барселона“ остаётся „Барселоной“ и без Неймара в составе. Конечно, он потрясающий футболист, но у них есть Месси, есть Иньеста, есть Суарес. В этой команде собраны очень хорошие игроки. Так что „Барселона“ всегда остаётся „Барселоной“».