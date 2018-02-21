ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2017/2018

Умтити хочет покинуть «Барселону»

21 февраля 2018, 14:09

По данным из прессы, защитник «Барселоны» Самуэль Умтити недоволен своим положением в команде.

Сообщается, что 24-летний футболист желает покинуть расположение каталонского клуба. Одним из подходящих вариантов является «Манчестер Юнайтед», который ранее проявлял интерес к игроку. Сумма отступных в контракте Умтити составляет 53 миллиона фунтов. 

Все новости
Слухи«Рома» предложит «Аталанте» 10 млн евро за Фройлера
Вчера, 23:56 Комментарии1
Слухи«РБ Лейпциг» хочет отдать Морибу в аренду
Вчера, 23:22 Комментарии2
Слухи«Челси» нацелился на подписание Тео Эрнандеса
Вчера, 22:38 Комментарии6
Агент Ваноли отреагировал на слухи о возможном переходе Буффона в «Спартак»
Вчера, 22:05 Комментарии6
Агент Буффона: «Впервые слышу об интересе Ваноли к Джанлуиджи»
Вчера, 21:15 Комментарии7
СлухиВаноли может пригласить Буффона в «Спартак»
Вчера, 21:10 Комментарии41
Сортировать
Все комментарии
Apsny
Apsny
21 февраля 2018 в 20:28
Выдумки какие-то.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ nogganov_01 (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля 2018 в 18:54, ред.
А вы чего тогда Кубком Испании хвастаетесь,это равносильно любому Английскому кубку, и да еврокубок есть еврокубок, так что нечего про трофеи кукарекать когда у МЮ их больше за сезон , вы дальше своего носа не видите, лишь бы от фонаря ляпнуть так еще этот бред залайкан
vale46
vale46
21 февраля 2018 в 18:31
Болельщики Реала хотят покинуть стадион Бернабеу,они не счастливы!гы-гы-гы!
Пластун
Пластун ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля 2018 в 18:00
В ПСЖ идти после Реала может только идиот. Если хочешь бабла то уже в Китай лучше.
Пластун
Пластун ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
21 февраля 2018 в 18:00
В этом и одного не будет
yudin_duda
yudin_duda
21 февраля 2018 в 17:22
Пхаха, кому нужен этот воллейболист ))
Санчо Панса
Санчо Панса
21 февраля 2018 в 17:18
Более чем странно....Вроде бы он регулярно играет за каталонский клуб) Чего ему надо то для полного счастья? Если он хочет быть звездой в Барселоне, то все роли уже расписаны самим Лео Месси:)
Red_team
Red_team
21 февраля 2018 в 17:05
Пусть себе оставят, я бы побрезговал игроков Барсы брать
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 февраля 2018 в 17:03
MALOVAR
Сегодня 14:21 сказал:
"Понял видимо куда попал".

Хоть Маловар гигант мыслей,уважаемый всеми нами мудрец,но сегодня он ошибся.Прошу всех простите одиозного Маловара,который не бросает Спартак и после позора от Ливепуля.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 февраля 2018 в 16:31
Ну МЮ нужен защитник и неплохой вариант, так же ходят слухи про де Врея, даже не знаю кого лучше будет взять
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Пластун (раскрыть)
21 февраля 2018 в 16:30, ред.
В прошлом сезоне у МЮ 3 трофея а у Барселоны всего 1,так что лол
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 февраля 2018 в 16:05
Совершенаая ложь,как обычно тут бывает.Тут в основном больше лжи, чем правды
Пластун
Пластун
21 февраля 2018 в 15:31
Чем не доволен? Он железный игрок основы. Ему хотят улучшить контракт. Бред полнейший. Команда выигрывает титулы в отличии от МЮ.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
21 февраля 2018 в 14:44
😂😂😂
Охотник На Глоров Реалa
Охотник На Глоров Реалa
21 февраля 2018 в 14:35
Мадридская желтая пресса школьников.
Уже не знают как пережить унижения которые им Барса наносит весь год.
DVoxNN
DVoxNN
21 февраля 2018 в 14:30
Интересно каким положением он недоволен? Че за бред я прочитал?
neomessi
neomessi
21 февраля 2018 в 14:25
Утка жирная, он игрок основы .
Вот Вермален понятно , а тут вообще бред какой то.
sir_Alex
sir_Alex
21 февраля 2018 в 14:15
Не пошло у паренька...
дурман
дурман
21 февраля 2018 в 14:13
Утка, чем он может быть не доволен?
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
21 февраля 2018 в 14:11
а чем он недоволен??основной защитник команды....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100