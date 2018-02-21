Умтити хочет покинуть «Барселону»

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21 февраля 2018, 14:09

По данным из прессы, защитник «Барселоны» недоволен своим положением в команде.



Сообщается, что 24-летний футболист желает покинуть расположение каталонского клуба. Одним из подходящих вариантов является «Манчестер Юнайтед», который ранее проявлял интерес к игроку. Сумма отступных в контракте Умтити составляет 53 миллиона фунтов.