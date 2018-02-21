Умтити хочет покинуть «Барселону»

По данным из прессы, защитник «Барселоны» Самуэль Умтити недоволен своим положением в команде.
Сообщается, что 24-летний футболист желает покинуть расположение каталонского клуба. Одним из подходящих вариантов является «Манчестер Юнайтед», который ранее проявлял интерес к игроку. Сумма отступных в контракте Умтити составляет 53 миллиона фунтов.
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Сегодня 14:21 сказал:
"Понял видимо куда попал".
Хоть Маловар гигант мыслей,уважаемый всеми нами мудрец,но сегодня он ошибся.Прошу всех простите одиозного Маловара,который не бросает Спартак и после позора от Ливепуля.
Сегодня 14:21 сказал:
"Понял видимо куда попал".
Хоть Маловар гигант мыслей,уважаемый всеми нами мудрец,но сегодня он ошибся.Прошу всех простите одиозного Маловара,который не бросает Спартак и после позора от Ливепуля.
Уже не знают как пережить унижения которые им Барса наносит весь год.
Уже не знают как пережить унижения которые им Барса наносит весь год.
Вот Вермален понятно , а тут вообще бред какой то.
Вот Вермален понятно , а тут вообще бред какой то.