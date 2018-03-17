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В ФИФА заявили, что все допинг-пробы игроков сборной России с последних турниров чистые

17 марта 2018, 00:48

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, дали отрицательный результат.

«Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне. Мы проверили всех футболистов на Кубке Конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на чемпионате Европы-2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии», — сказал Инфантино.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
17 марта 2018 в 19:51
Надо англичан проверить а то подозрительно отказываются ехать в Россию
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 марта 2018 в 16:00
Джанни наш Парень. А что отрицательные пробы, так это же хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта 2018 в 14:12, ред.
    Казанский
    Казанский ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    17 марта 2018 в 13:18
    Дзага когда под кайфом вообще зверь)))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответ Казанский (раскрыть)
    17 марта 2018 в 13:14
    это чу за предьявы то? Может и обосновать сможете, Дзага вообще один из самых сильный игроков в России на данный момент.
    loko7
    loko7
    17 марта 2018 в 12:19
    Очередное разочарование для Англии.
    Казанский
    Казанский ответ Sem25 (раскрыть)
    17 марта 2018 в 12:09
    Гинер наемный управляющий.Своих средств он не вкладывает в клуб...ЦСКА спонсируется российскими гос.компаниями,а зарегистрирован клуб вообще то ли в Великобритании,то ли в Люксенбурге,то ли на Канарских островах,...
    AntiherO
    AntiherO ответ Sem25 (раскрыть)
    17 марта 2018 в 12:04
    Конями рулит британский оффшор. Если что.
    Sem25
    Sem25 ответ Казанский (раскрыть)
    17 марта 2018 в 12:02
    Не знаю юридических тонкостей, но управляется Гинером единолично. Это очевидно. Управляется очень грамотно, этого нельзя не признать. Наверное самый правильный футбольный клуб в России.
    Казанский
    Казанский ответ Sem25 (раскрыть)
    17 марта 2018 в 11:58
    ЦСКА никак не частный клуб
    Казанский
    Казанский
    17 марта 2018 в 11:57
    Это хорошо,что многих коней и бомжей на КК не было,а то бы с Дзагой точно залетели на наркоте((
    FROLL 001
    FROLL 001
    17 марта 2018 в 11:50
    Не верю. Глушак и арбузник бромонтаном прикрыли допинг! Гыгыгы!
    shur
    shur
    17 марта 2018 в 10:36
    ...а если нет,вот посмеялись бы,но в этом турнире русские и так не помеха!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    17 марта 2018 в 10:26
    В ФИФА заявили, что все допинг-пробы игроков сборной России с последних турниров чистые

    Тогда можно поздравить нас с первой победой в допинговых махинациях всякими родченковыми!
    oFANATo
    oFANATo
    17 марта 2018 в 10:19
    Отличная новость.
    blitz
    blitz
    17 марта 2018 в 10:08
    Скажите уже Реброву, что бы штанги не облизывал, а то намажут какой нибудь гадостью и подставит нашу сборную.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 марта 2018 в 09:54
    Хоть где-то мы чистые. Может, если бы проверяли в сша, то и пробирки бы поцарапанными оказались...
    Sem25
    Sem25
    17 марта 2018 в 09:49
    А вообще, удивительное дело. Каких-то лет 20-ть назад, Давидс только на допинге играл и ничего. Ващук открытым текстом говорил, что в Динамо Киев "кровяной допинг" был только перед важными матчами, а в Спартаке чаще...Всем пофиг было. ВСЕ молчали. Могу только предположить, что все серьезные клубы сидели на допинге в большей или меньшей степени.
    Ploomber
    Ploomber ответ Sem25 (раскрыть)
    17 марта 2018 в 09:47
    Спасибо за информацию, комментарий попал под спойлер по ошибке. Исправили.
    AntiherO
    AntiherO ответ Sem25 (раскрыть)
    17 марта 2018 в 09:46
    Вермблума точно чем то накачивают, у нас психует, орет на судей и 1 красная, сам знаешь, с кем, А в Европе смирный.
    Sem25
    Sem25 ответ The Frei (раскрыть)
    17 марта 2018 в 09:43
    Футбол иначе устроен. Даже у нас есть частные клубы:Краснодар, Спартак, ЦСКА. О какой гос. программе допинга можно говорить в этих случаях? Это же просто смешно, тем более, что: Гранквист, Промес, Вернблум...- игроки европейских сборных. Они же не дети, все бы видели, если бы наших "накачивали" чем-то.
    Sem25
    Sem25
    17 марта 2018 в 09:38
    Модеры, а почему "засветлили" это:
    ДСА сегодня в 06:45
    Значит Родченков врал.
    AntiherO
    AntiherO
    17 марта 2018 в 09:15
    Если только тормозная жидкость, как можно найти доппинг у тех, кто из группы выйти не может?))
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 марта 2018 в 09:07
    А После проведения Чемпа не найдут кокс в пробах? С последующими мерами...)
    борька
    борька
    17 марта 2018 в 08:55
    Что и следовало ожидать.зачем игроку в России допинг, 30 игр в год, с заменами, играют в тихом темпе, так как летом жарко, а зимой холодно!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    17 марта 2018 в 07:53
    Но приятно же, чёрт возьми).
    VIPded
    VIPded
    17 марта 2018 в 07:25
    Хоть кто-то перед пендосами и наглами не прогибается...
    ДСА
    ДСА
    17 марта 2018 в 06:45
    Значит Родченков врал.
    mat73
    mat73
    17 марта 2018 в 06:38
    В те колбы и пробирки на Олимпиаде и прочее Родченков сам лично помочился наверное!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 марта 2018 в 05:05
    А после проверки не мешало бы всю эту мочу влить в глотку Родченкову и Макларену!!!
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