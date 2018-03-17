В ФИФА заявили, что все допинг-пробы игроков сборной России с последних турниров чистые

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, дали отрицательный результат.
«Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне. Мы проверили всех футболистов на Кубке Конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на чемпионате Европы-2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии», — сказал Инфантино.
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