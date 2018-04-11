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Гвардиола сравнялся с Жезушем и Сампаоли по количеству удалений в ЛЧ

11 апреля 2018, 14:49
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавершен

Дисквалификация главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по итогам матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» станет для наставника команды настоящим кошмаром. 

В дополнение к поражению и вылету из Лиги чемпионов тренер рискует получить дисквалификацию на несколько матчей за оскорбление судьи. Гвардиола во второй раз получает красную карточку в матчах Лиги чемпионов.

Первый аналогичный инцидент произошел в сезоне 2008/09, когда испанский специалист оспорил наказание для Лионеля Месси в матче «Барселона» — «Бавария». В той встрече английский рефери Ховард Уэбб также удалил Гвардиолу.

Теперь Хосеп по количеству удалений в ЛЧ сравнялся с Жорже Жезушем (удалялся в матчах «Базель» — «Бенфика» 2011/12 и «Реал» — «Спортинг» 2016/17) и Хорхе Сампаоли (удалялся в матчах «Севилья» — «Ювентус» 2016/17 и «Лестер» — «Севилья» 2016/17). 

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Все комментарии
Russian_spb
Russian_spb
11 апреля 2018 в 17:14
может, судья был испанским патриотом, а Пеп его свой ленточкой раздражал?)
yudin_duda
yudin_duda
11 апреля 2018 в 15:31
Гвардилола только в этом может отличиться))
sir_Alex
sir_Alex
11 апреля 2018 в 15:21
Хулиган с жёлтой ленточкой!
Большой Карай
Большой Карай
11 апреля 2018 в 15:05
Важно для статистики понимаешь ли!
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