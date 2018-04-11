Гвардиола сравнялся с Жезушем и Сампаоли по количеству удалений в ЛЧ

11 апреля 2018, 14:49

Дисквалификация главного тренера «Манчестер Сити» по итогам матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» станет для наставника команды настоящим кошмаром.



В дополнение к поражению и вылету из Лиги чемпионов тренер рискует получить дисквалификацию на несколько матчей за оскорбление судьи. Гвардиола во второй раз получает красную карточку в матчах Лиги чемпионов.



Первый аналогичный инцидент произошел в сезоне 2008/09, когда испанский специалист оспорил наказание для Лионеля Месси в матче «Барселона» — «Бавария». В той встрече английский рефери Ховард Уэбб также удалил Гвардиолу.



Теперь Хосеп по количеству удалений в ЛЧ сравнялся с (удалялся в матчах «Базель» — «Бенфика» 2011/12 и «Реал» — «Спортинг» 2016/17) и (удалялся в матчах «Севилья» — «Ювентус» 2016/17 и «Лестер» — «Севилья» 2016/17).