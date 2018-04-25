В Ливерпуле арестовали двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на убийство

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» 25 и 26 лет по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего мужчины из Ирландии, который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмой головы.

Инцидент произошёл около одного из пабов Ливерпуля за 10 минут до начала первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Рома» (5:2). На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Свидетели сообщают, что потерпевший получил удар ремнём, после чего упал на землю. Полиция продолжает расследование инцидента.