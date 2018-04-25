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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

В Ливерпуле арестовали двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на убийство

сегодня, 03:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» 25 и 26 лет по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего мужчины из Ирландии, который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмой головы.

Инцидент произошёл около одного из пабов Ливерпуля за 10 минут до начала первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Рома» (5:2). На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Свидетели сообщают, что потерпевший получил удар ремнём, после чего упал на землю. Полиция продолжает расследование инцидента.

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Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 10:28
Идиоты должны сидеть в тюрьме.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:14
с паба прямиком на нары, два тупых макаронника.
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