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Асенсио – о забитом мяче: «Я сразу понял, как нужно воспользоваться этим шансом»

сегодня, 02:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, гол которого принёс «сливочным» победу над «Баварией», подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов (2:1) и рассказал о том, как реализовал свой шанс:

«„Реал“ должен был биться за этот результат. Нам пришлось отыгрываться, и теперь на „Бернабеу“ мы должны сыграть лучше. Я доволен матчем. Мы знали, что будет тяжело, но нам удалось закончить встречу с небольшим преимуществом в счёте, и это очень важно. Мы знали, что „Бавария“ очень сильна, что на многих этапах игры она будет доминировать. Команда понимала, как нужно сдерживать атаки и использовать свои моменты.

Что касается забитого мяча, я видел, как Лукас [Васкес] продвигается вперёд. Он здорово справился, отдал мне пас, а я с самого начала чётко понимал, как нужно воспользоваться этим шансом».

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eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:15
Этот парень настоящий джокер Зидана!
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