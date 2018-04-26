Асенсио – о забитом мяче: «Я сразу понял, как нужно воспользоваться этим шансом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, гол которого принёс «сливочным» победу над «Баварией», подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов (2:1) и рассказал о том, как реализовал свой шанс:

«„Реал“ должен был биться за этот результат. Нам пришлось отыгрываться, и теперь на „Бернабеу“ мы должны сыграть лучше. Я доволен матчем. Мы знали, что будет тяжело, но нам удалось закончить встречу с небольшим преимуществом в счёте, и это очень важно. Мы знали, что „Бавария“ очень сильна, что на многих этапах игры она будет доминировать. Команда понимала, как нужно сдерживать атаки и использовать свои моменты.

Что касается забитого мяча, я видел, как Лукас [Васкес] продвигается вперёд. Он здорово справился, отдал мне пас, а я с самого начала чётко понимал, как нужно воспользоваться этим шансом».