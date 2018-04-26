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71% английских болельщиков против продажи стадиона «Уэмбли» Хану

сегодня, 18:59

Руководство Футбольной ассоциации Англии готово продать национальный стадион «Уэмбли» владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану. В прессе фигурируют суммы от 800 млн фунтов до 1 млрд фунтов. Как показал опрос, большинство английских болельщиков категорически против такой сделки.

В голосовании приняли участие более 2000 болельщиков, 71% из них считает, что в продаже необходимо отказать.

Ранее Хан пообещал, что на «Уэмбли» по-прежнему смогут играть английские сборные. Также здесь, как и раньше, будут проводиться финалы Кубка Англии.

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