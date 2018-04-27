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Полиция Рима готовится к приезду тысячи потенциально опасных фанатов «Ливерпуля»

сегодня, 07:35
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль02.05.2018 в 21:45 Не начался

2 мая в Риме состоится ответная игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем». Ожидается, что столицу Италии посетят около 5 тысяч поклонников английского клуба. По информации источника, около тысячи болельщиков «Ливерпуля» могут представлять опасность для горожан по мнению римской полиции. 

Более тысячи полицейских будут патрулировать улицы города с целью предотвратить столкновения между фанатскими группировками.

Напомним, первый матч между командами, проходивший в Англии, был омрачён инцидентом с нападением фанатов «Ромы» на болельщика «красных». Сама встреча завершилась разгромной победой англичан (5:2).

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ndedov
ndedov
сегодня в 07:58
Готовятся, правильно делают. Победит Ливерпуль так англичане Рим, как варвары захватят.
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