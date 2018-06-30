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Любительский клуб Франции предложил Бен Арфа контракт с зарплатой € 800 в месяц

сегодня, 07:03

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Атем Бен Арфа 1 июля станет свободным агентом. Основными претендентами на игрока называются «Сент-Этьен», «Ницца» и «Лион». Однако, конкуренцию им решил составить любительский клуб Франции «Кастети-Гуз». По информации источника, клуб из Региональной лиги страны предложил 31-летнему футболисту контракт с ежемесячной зарплатой € 800, а также ряд бонусов: € 20 за забитый го, € 25 за результативную передачу и € 30 за красную карточку, которую заработает на нём соперник.

Кроме того, Бен Арфа разрешат не стирать экипировку команды.

Ранее сообщалось, что Бен Арфа может перебраться в «Лестер».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:35
АБАЛДЕТЬ новость. Так глумиться над игроком...
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 07:49
Возьмите Сычева ,он по франциям опытный
MALOVAR
MALOVAR ответил Jeck Denielse
сегодня в 07:48
ха,отстаешь,у нас в России это уже прошлый век ,появились "предголевые" передачи ,специально для Лесандро Головина))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:28
"...бонусы - € 20 за забитый гол, € 25 за результативную передачу...."

Во Франции у любителей проводится чемпионат по "результативным передачам" ????
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 07:28
Не плохо опустили чувака.
Cruis
Cruis
сегодня в 07:26
Это что так понтанулись?
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 07:15
У нас половину спартака можно в такой клуб отдать, например, в Чертаново.
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