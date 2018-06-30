Любительский клуб Франции предложил Бен Арфа контракт с зарплатой € 800 в месяц

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Атем Бен Арфа 1 июля станет свободным агентом. Основными претендентами на игрока называются «Сент-Этьен», «Ницца» и «Лион». Однако, конкуренцию им решил составить любительский клуб Франции «Кастети-Гуз». По информации источника, клуб из Региональной лиги страны предложил 31-летнему футболисту контракт с ежемесячной зарплатой € 800, а также ряд бонусов: € 20 за забитый го, € 25 за результативную передачу и € 30 за красную карточку, которую заработает на нём соперник.

Кроме того, Бен Арфа разрешат не стирать экипировку команды.

Ранее сообщалось, что Бен Арфа может перебраться в «Лестер».